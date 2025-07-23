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Худеют не в спортзале, а в спальне: как утренние упражнения перепрошивают тело

Тренер Бутова назвала утреннюю зарядку преимуществом для здоровья и энергии
2:04
Спорт

Утренняя зарядка даёт телу бодрость, энергию и позитив на весь день. По мнению фитнес‑тренера Светланы Бутовой, она помогает проснуться, поддерживает физическую форму, нормализует вес, укрепляет вестибулярный аппарат и развивает силу воли.

Утренняя зарядка дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя зарядка дома

Почему утренние упражнения работают: от улучшения кровообращения до ускоренного метаболизма

Утренние упражнения запускают обмен веществ и активизируют кровоток. Внутренние органы начинают работать активнее, укрепляется иммунитет, улучшается работа сердечно‑сосудистой системы и суставов.

Какие эффекты можно заметить: бодрость, настроение, концентрация и контроль веса

  • Уходит сонливость, появляется тонус и энергичность

  • Повышается уровень эндорфинов, улучшается настроение и мотивация

  • Повышается внимание, улучшается память и мышление при регулярных занятиях

  • Возможно снижение аппетита и ускоренное сжигание жира, особенно при тренировке натощак

Когда зарядка особенно эффективна: утро как время для тренировок

Утренние занятия позволяют избежать отвлекающих факторов в течение дня. Уровень кортизола в это время естественно выше, что способствует активному расходу энергии и лучшему самочувствию.

Как организовать утренний комплекс упражнений без вреда и перегрузок

  • Выбирайте лёгкие и доступные упражнения: дыхательные практики, суставная разминка, растяжка

  • Не перегружайтесь интенсивными нагрузками — зарядка должна активизировать, а не утомлять

  • Оптимальная длительность — 10-15 минут

На что обратить внимание: регулярность, адаптация и безопасность

  • Поддерживайте умеренный темп и следите за техникой

  • Выполняйте зарядку ежедневно — это формирует полезную привычку и стабилизирует биоритмы

  • Учитывайте особенности организма: при хронических заболеваниях или повышенном давлении адаптируйте упражнения под себя

Уточнения

Заря́дка - гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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