Худеют не в спортзале, а в спальне: как утренние упражнения перепрошивают тело

Утренняя зарядка даёт телу бодрость, энергию и позитив на весь день. По мнению фитнес‑тренера Светланы Бутовой, она помогает проснуться, поддерживает физическую форму, нормализует вес, укрепляет вестибулярный аппарат и развивает силу воли.
Утренние упражнения запускают обмен веществ и активизируют кровоток. Внутренние органы начинают работать активнее, укрепляется иммунитет, улучшается работа сердечно‑сосудистой системы и суставов.
Уходит сонливость, появляется тонус и энергичность
Повышается уровень эндорфинов, улучшается настроение и мотивация
Повышается внимание, улучшается память и мышление при регулярных занятиях
Возможно снижение аппетита и ускоренное сжигание жира, особенно при тренировке натощак
Утренние занятия позволяют избежать отвлекающих факторов в течение дня. Уровень кортизола в это время естественно выше, что способствует активному расходу энергии и лучшему самочувствию.
Выбирайте лёгкие и доступные упражнения: дыхательные практики, суставная разминка, растяжка
Не перегружайтесь интенсивными нагрузками — зарядка должна активизировать, а не утомлять
Оптимальная длительность — 10-15 минут
Поддерживайте умеренный темп и следите за техникой
Выполняйте зарядку ежедневно — это формирует полезную привычку и стабилизирует биоритмы
Учитывайте особенности организма: при хронических заболеваниях или повышенном давлении адаптируйте упражнения под себя
Заря́дка - гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.