Россияне возвращаются на мировую арену фехтования — что изменилось за 5 лет

FIE допустила российских фехтовальщиков к ЧМ-2025 в нейтральном статусе

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После долгого перерыва на международную арену возвращаются ведущие российские фехтовальщики — Софья Великая, Яна Егорян, Камиль Ибрагимов и другие олимпийские чемпионы. Чемпионат мира в Тбилиси станет первым с 2019 года, где они смогут сразиться с сильнейшими соперниками планеты.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Фехтования

Новый старт после паузы

С 10 марта 2023 года Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом, но лишь при условии соблюдения рекомендаций МОК. Несмотря на формальное разрешение, далеко не всем российским лидерам удавалось заявиться на турниры. Однако перед стартом чемпионата в Тбилиси, в ночь с 7 на 8 июля, FIE опубликовала список допущенных, куда наконец включены почти все топовые имена сборной.

Как удалось добиться допуска

«Нам удалось донести до исполкома FIE, что российские спортсмены, выступавшие за ЦСКА, являются членами Международного совета военного спорта (CISM), официально признанного МОК ещё в 1991 году. Этот статус получали они для участия во Всемирных военных играх. Та же практика действует и в других ведущих странах», — поясняет резидент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Состав российской команды — сильнейшие снова в деле

В числе заявленных спортсменов — победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, а также молодое поколение:

Женская сборная:

Сабля: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Александра Михайлова

Рапира: Марта Мартьянова (победительница Игр в Токио), Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Анна Соловьева

Шпага: Милен Бавуге Хабимана, Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская

Мужская сборная:

Шпага: Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Артем Саркисян

Рапира: Александр Керик, Владислав Мыльников, Антон и Кирилл Бородачевы

Сабля: Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Анатолий Костенко

Россияне выступят как в личных, так и во всех командных дисциплинах.

Расписание решающих поединков

Организаторы уже определили, в какие дни состоятся главные финалы:

23 июля: личные турниры — рапира (мужчины), шпага (женщины)

25 июля: женская рапира и мужская сабля

26 июля: командные финалы — мужская рапира, женская сабля, женская шпага

27 июля: финал мужской шпаги

28 июля: женская командная рапира и мужская командная сабля

30 июля: завершение турнира — финалы в командной мужской шпаге и женской сабле

Возвращение лидеров — шансы на золото

В последний раз на чемпионате мира в 2019 году в Будапеште российская сборная уверенно выиграла медальный зачет. В Тбилиси россияне нацелены на повтор успеха — с одной из самых сильных заявок последних лет.

Уточнения

Фехтова́ние (от нем. fechten — "сражаться, бороться"; англ. fight — "сражаться") — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.



Чемпионат — одна из форм спортивных соревнований, сущностью которых является розыгрыш первенства в каком-либо виде спорта с целью установления победителя ― чемпиона (спортсмена, команду).

