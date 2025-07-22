Россияне возвращаются на мировую арену фехтования — что изменилось за 5 лет

После долгого перерыва на международную арену возвращаются ведущие российские фехтовальщики — Софья Великая, Яна Егорян, Камиль Ибрагимов и другие олимпийские чемпионы. Чемпионат мира в Тбилиси станет первым с 2019 года, где они смогут сразиться с сильнейшими соперниками планеты.
С 10 марта 2023 года Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом, но лишь при условии соблюдения рекомендаций МОК. Несмотря на формальное разрешение, далеко не всем российским лидерам удавалось заявиться на турниры. Однако перед стартом чемпионата в Тбилиси, в ночь с 7 на 8 июля, FIE опубликовала список допущенных, куда наконец включены почти все топовые имена сборной.
«Нам удалось донести до исполкома FIE, что российские спортсмены, выступавшие за ЦСКА, являются членами Международного совета военного спорта (CISM), официально признанного МОК ещё в 1991 году. Этот статус получали они для участия во Всемирных военных играх. Та же практика действует и в других ведущих странах», — поясняет резидент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
В числе заявленных спортсменов — победители Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, а также молодое поколение:
Россияне выступят как в личных, так и во всех командных дисциплинах.
Организаторы уже определили, в какие дни состоятся главные финалы:
В последний раз на чемпионате мира в 2019 году в Будапеште российская сборная уверенно выиграла медальный зачет. В Тбилиси россияне нацелены на повтор успеха — с одной из самых сильных заявок последних лет.
Фехтова́ние (от нем. fechten — "сражаться, бороться"; англ. fight — "сражаться") — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.
Чемпионат — одна из форм спортивных соревнований, сущностью которых является розыгрыш первенства в каком-либо виде спорта с целью установления победителя ― чемпиона (спортсмена, команду).
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