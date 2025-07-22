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Шок в КХЛ: "Барыс" экстренно меняет главного тренера — причины неожиданные

Клуб "Барыс" сменил главного тренера после 12-го места в Восточной конференции
2:22
Спорт

Хоккейный клуб "Барыс" из Казахстана официально объявил о завершении сотрудничества с Алыбом Мамбеталиевым. Причина — неудовлетворительные результаты в прошедшем сезоне КХЛ. Вместо него временно исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Королев.

Хоккейный момент
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Хоккейный момент

Провал, которого нельзя было игнорировать

Сезон 2024/25 стал для "Барыса" настоящим разочарованием: команда заняла последнее, 12-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и не вышла в плей-офф. Это стало ключевым фактором решения расстаться с Мамбеталиевым, который возглавил клуб в октябре 2024 года, подписав контракт на три года.

Кто такой Алыб Мамбеталиев

59-летний специалист имел за плечами богатую историю работы с "Барысом". Он:

  • Тренировал команду в 2004–2005 годах;
  • Исполнял обязанности главного тренера в 2023 году;
  • Был ассистентом в штабе в сезоне 2017-2018;
  • Вновь возглавил клуб в 2024-м.

Несмотря на опыт, сезон под его руководством оказался провальным.

Кто такой Евгений Королев

Евгений Королев, назначенный и. о. главного тренера, уже знаком команде. Он:

  • Работает в тренерском штабе "Барыса" с 2024 года;
  • Участвовал в развитии клуба с 2016 по 2018 год;
  • Тренировал казахстанские команды "Темиртау" и "Сарыарка";
  • Возглавлял российскую команду "Кузнецкие медведи";
  • Был в штабе "Сибири" в 2023–2024 годах.

Как игрок, Королев стал чемпионом России в составе "Локомотива" Ярославль (2002/03), брал бронзу Кубка Шпенглера и выигрывал Кубок европейских чемпионов с московским "Динамо".

Что дальше

Теперь в "Барысе" начинается новый этап. У Евгения Королева есть шанс изменить вектор развития команды. Станет ли он постоянным тренером или останется временной фигурой — покажет ближайшее будущее.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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