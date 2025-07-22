Шок в КХЛ: "Барыс" экстренно меняет главного тренера — причины неожиданные

Хоккейный клуб "Барыс" из Казахстана официально объявил о завершении сотрудничества с Алыбом Мамбеталиевым. Причина — неудовлетворительные результаты в прошедшем сезоне КХЛ. Вместо него временно исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Королев.
Сезон 2024/25 стал для "Барыса" настоящим разочарованием: команда заняла последнее, 12-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и не вышла в плей-офф. Это стало ключевым фактором решения расстаться с Мамбеталиевым, который возглавил клуб в октябре 2024 года, подписав контракт на три года.
59-летний специалист имел за плечами богатую историю работы с "Барысом". Он:
Несмотря на опыт, сезон под его руководством оказался провальным.
Евгений Королев, назначенный и. о. главного тренера, уже знаком команде. Он:
Как игрок, Королев стал чемпионом России в составе "Локомотива" Ярославль (2002/03), брал бронзу Кубка Шпенглера и выигрывал Кубок европейских чемпионов с московским "Динамо".
Теперь в "Барысе" начинается новый этап. У Евгения Королева есть шанс изменить вектор развития команды. Станет ли он постоянным тренером или останется временной фигурой — покажет ближайшее будущее.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.
Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.
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