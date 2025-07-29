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Революция в спорте: почему массажные пистолеты могут оказаться бесполезными

Нужны ли массажные пистолеты? Новые исследования опровергли мифы об их эффективности
2:43
Спорт

Массажные пистолеты повсюду, но новые исследования ставят под сомнение их эффективность.

массаж
Фото: openverse.org by gaelx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
массаж

Трудно зайти в спортзал и не увидеть, как кто-то пытается справиться с болью в мышцах. Один парень качает икры пенным массажером так, будто от этого зависит его жизнь, другой яростно растягивает плечи с эспандером, а сзади — да, это парень, который выглядит так, будто сожалеет обо всех своих жизненных решениях.

От высокотехнологичных массажных инструментов до компрессионных ботинок, которые выглядят так, будто сняты в научно-фантастическом фильме, рынок товаров для восстановления переполнен гаджетами, обещающими избавить от боли и ускорить восстановление.

Но то, что ваш любимый приятель по спортзалу клянется в их эффективности, не означает, что они действительно работают или стоят ваших с трудом заработанных денег. Яркий пример: массажные пистолеты. Новое исследование показывает, что они могут быть скорее рекламой, чем пользой.

В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Strength and Conditioning Research, участвовало 20 здоровых, активных взрослых, которые выполняли интенсивную тренировку бицепса нерабочей рукой, призванную вызвать болезненные ощущения и повреждение мышц.

Затем участников разделили на две группы: группу, которая использовала массажный пистолет, и группу, которая не использовала никаких восстановительных процедур. Группа, которая использовала массажный пистолет, использовала восстановительный инструмент в течение пяти минут сразу после тренировки, а затем снова через 24 и 48 часов.

В течение следующей недели исследователи отслеживали болезненность рук каждого участника, насколько изменился диапазон их движений, насколько были отёчны мышцы, насколько они оставались сильными и насколько хорошо их мышцы работали.

Результаты? У всех возникала боль, и все восстанавливались в одинаковой степени, независимо от того, использовали они массажный пистолет или нет. Это означает, что массажные пистолеты не уменьшали болезненность, не увеличивали силу и не ускоряли восстановление больше, чем полное бездействие.

Это исследование ставит под сомнение распространённое мнение о том, что массажные пистолеты — эффективный инструмент для восстановления мышц и снятия боли. Хотя они могут вызывать приятные ощущения в данный момент (что является вполне веской причиной для их использования), результаты показывают, что на самом деле они не помогают быстрее восстановиться после интенсивной тренировки.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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