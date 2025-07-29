Вы не поверите: тайцзи может уменьшить вашу талию на 3,38 см уже за 12 недель

Тайцзи vs растяжка: что лучше для уменьшения окружности талии?

Существует бесчисленное множество видов упражнений, которые обещают уменьшить вашу талию и помочь вам нарастить сухую мышечную массу. От прохождения 10 000 шагов в день до поднятия тяжестей несколько раз в неделю — варианты безграничны.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg Сантиметровая лента

Как оказалось, одна древняя китайская практика может оказаться самой удивительной из всех, согласно недавнему исследованию.

Тайцзи — это форма упражнений с низкой ударной нагрузкой, выполняемых в медленном темпе, которая зародилась как традиционное китайское боевое искусство. Сегодня она практикуется во всем мире как способ поддержания как психического, так и физического здоровья.

Известное своими свойствами улучшать равновесие, гибкость и концентрацию, тайцзи часто хвалят за успокаивающие медитативные движения.

Новые исследования показывают, что оно также может помочь уменьшить объем талии и увеличить сухую массу тела всего за несколько месяцев.

12 недель участники исследования были разделены на две группы: одна занималась тайцзи три раза в неделю, а другая выполняла упражнения на растяжку с той же частотой и продолжительностью. Обе группы оценивались до и после вмешательства, используя данные о составе тела и окружности талии, а также рассчитанный по формуле максимальный уровень потребления кислорода (VO2 max).

Результаты показали, что тайцзи значительно улучшило как окружность талии, так и мышечную массу. В среднем участники группы тайцзи потеряли около 3,38 см в окружности талии и набрали 0,87 кг мышечной массы. Участники группы растяжки отметили более значительное уменьшение окружности талии — около 4,68 см, но не показали существенного увеличения мышечной массы или аэробной выносливости.

Хотя упражнения тайцзи не оказывают существенного влияния на максимальный уровень потребления кислорода (VO2 max), они остаются ценной физической активностью для укрепления общего здоровья этой группы населения.

Уточнения

Великий предел (разделение) (кит. трад.太極, упрощ. 太极, tàijí, «Тайцзи») — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, предельное состояние бытия, наибольшее разделение на прошлое и будущее, начало времени и всех начал, причина выделения двух сил: инь — женской и ян — мужской.

