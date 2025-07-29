Как сузить взгляд и установить новый рекорд в беге: секрет открыли 1590 спортсменов

Хотите поставить рекорд в беге? Вот как простое изменение взгляда может помочь

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Хотите установить личный рекорд во время следующего забега? Новое исследование показывает, что одно небольшое изменение может помочь вам не сбиться с пути к достижению своих целей в беге.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Как сообщает New York Post, недавнее исследование, в котором приняли участие 1590 бегунов, пыталось выяснить, как они оптимизируют свои результаты во время забега или тренировочной пробежки.

В рамках исследования особое внимание уделялось так называемому зрительному вниманию, то есть тому, на чём бегуны фокусируются во время бега.

После опроса испытуемых исследование показало, что сужение зрительного внимания, описываемое как "фокусировка на финише вместо того, чтобы охватить взглядом окружающую обстановку", было распространено среди тех, кто стремился бегать более эффективно.

"Взгляд на одну точку перед собой, а не вокруг себя, может помочь вам продолжать бежать", — сказала профессор Нью-Йоркского университета Эмили Балсетис, ведущий автор статьи.

"Постепенно сужая внимание по мере перехода бегуна от ранних к поздним этапам бега или гонки — например, фиксируя цель, а затем находя следующую после прохождения первой, и, в конечном итоге, финишной черты, — они бегут быстрее, у них повышается частота сердечных сокращений и результаты лучше".

Было обнаружено, что респонденты, отнесённые к категориям "экспертов" или "быстрых" бегунов, использовали стратегию сужения круга гораздо чаще, чем те, кто был отнесён к категориям "новичков" или "медленных" бегунов.

Позже исследователи провели эксперимент, чтобы подтвердить результаты своего исследования.

В ходе эксперимента участники бежали одну из двух дистанций: 400 метров или одну милю. Затем команда разделила участников на два лагеря, попросив одну группу расширить фокус во время бега, а другую — сузить его.

Результаты показали, что те, кто бежал с прищуренным взглядом, бежали быстрее, чем те, кто не прищуривался. Группа с прищуренным взглядом также прилагала больше усилий, что в ходе эксперимента измерялось по частоте сердечных сокращений.

Похоже, этот совет применим и к тем, кто любит быструю ходьбу.

В 2014 году Балсетис был соавтором исследования, посвящённого аналогичной теме, но оценивавшего не бегунов, а ходоков.

Результаты оказались схожими: у тех, кто сосредоточивался на цели во время ходьбы, упражнение казалось менее пугающим, а восприятие респондентами предстоящей дистанции сокращалось.

Конечно, этот метод никогда не заменит адекватной подготовки.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



