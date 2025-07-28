Ненавидите тренировки? Наука утверждает, что подбор занятий под ваш характер поможет

Исследование: ученые выяснили, как характер влияет на физическую форму

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Нелюбовь к физическим упражнениям — это то, с чем большинство людей в какой-то момент сталкиваются. Хотя последовательность и видимые результаты обычно помогают изменить ситуацию, новые исследования показывают, что есть более разумный способ добиться этого: выбирать тренировки, соответствующие вашему типу личности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) приседания с гирей девушка

Целью нового исследования было ответить на конкретный вопрос: может ли ваша личность влиять на вашу физическую форму, насколько вам нравятся определённые виды упражнений и насколько точно вы придерживаетесь плана тренировок?

Для исследования отобрали 86 человек с помощью электронных рассылок и рекламы в социальных сетях. Участники были случайным образом разделены на две группы: одна прошла восьминедельную программу домашних велотренировок и силовых тренировок, а вторая — контрольную группу, которая отдыхала.

До и после исследования учёные измеряли базовый уровень физической подготовки участников, включая уровень сердечно-сосудистой системы (пик VO2), восстановление сердечного ритма и самооценку удовольствия от тренировок различной интенсивности.

Они также оценивали "большую пятёрку" личностных качеств участников: экстраверсию, добросовестность, доброжелательность, невротизм и открытость. Результаты оказались обнадеживающими.

Исследователи обнаружили, что личность человека играет довольно важную роль в выборе вида упражнений и физической работоспособности. Люди с высоким уровнем добросовестности, как правило, были более физически активны в целом и демонстрировали лучшую общую физическую форму.

У людей с высоким уровнем экстраверсии наблюдалась более высокая сердечно-сосудистая подготовка, в то время как у участников с высоким уровнем нейротизма наблюдалось худшее восстановление сердечного ритма.

Что касается того, что нравится разным личностным чертам, экстраверты предпочитали высокоинтенсивные тренировки, в то время как невротичные люди реже получали удовольствие от занятий, требующих постоянных усилий.

Хотя у людей с невротичным типом поведения, как правило, наблюдалось худшее отношение к здоровью, они, как правило, получали наибольшую пользу от аэробных тренировок, снижающих стресс.

"В целом, результаты дают представление о том, как личностные черты влияют на поведение, связанное с физическими упражнениями, удовольствие от занятий спортом и [их] долгосрочные последствия", — заявили авторы исследования. "Эти результаты демонстрируют потенциальную полезность мониторинга личностных черт в будущих исследованиях физических упражнений и могут помочь в разработке тренировочных программ, адаптированных к потребностям участников".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

