Шестикратный Мистер Олимпия делится тремя упражнениями для ног, которые нужны каждому мужчине

Большие и сильные ноги: как их накачать, рассказал Мистер Олимпия

3:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если что-то и известно наверняка, так это то, что у шестикратного обладателя титула "Мистер Олимпия" Криса Бамстеда огромные ноги. Да, у него действительно всё массивное, но он особенно известен своими невероятно развитыми квадрицепсами — отчасти благодаря интенсивным тренировкам, вдохновлённым такими легендарными атлетами, как Том Платц.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

Если вы когда-нибудь следили за тренировками Бамстеда, то, вероятно, заметили, что он не тратит время на безумные, чрезмерно сложные упражнения, которые, как утверждают фитнес-инфлюенсеры, взорвут ваши ноги за две недели. Вместо этого он придерживается того, что работает: тяжёлой атлетики, большого объёма и классических базовых упражнений, которые наращивают мышцы всего тела.

И хотя сейчас он отдыхает от участия в "Олимпии", он всё так же усердно тренируется в зале. Он рассказал о трёх ключевых упражнениях, которые он добавляет в день ног, чтобы нижняя часть тела оставалась объёмной, сбалансированной и невероятно сильной.

Приседания с поясом

Встаньте на платформу с креплением для ремня. Надёжно закрепите ремень на бёдрах, прикрепив его к нагрузочному штифту под вами. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны. Напрягите мышцы кора, держите грудь поднятой, отводя бёдра назад, опускаясь в присед. Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу (или чуть ниже, если позволяет подвижность), следя за тем, чтобы колени проходили над пальцами ног. Встаньте на пятки, постоянно сохраняя напряжение в ногах. Это одно повторение.

Выпад с перекладиной безопасности

Расположите безопасный гриф для приседаний на верхней части спины и плечах, чтобы мягкие ручки удобно располагались на трапециях. Снимите гриф со стоек и сделайте контролируемый шаг назад, стоя прямо, ноги на ширине бёдер. Сделайте шаг вперёд одной ногой, сгибая оба колена, чтобы опустить колено задней ноги к полу. Стремитесь к тому, чтобы угол между коленями составлял 90 градусов, удерживая колено передней ноги на одной линии с лодыжкой. Держите туловище прямо, напрягая мышцы кора, чтобы не наклоняться вперёд. Отталкивайтесь пяткой передней ноги, чтобы подняться, и верните опорную ногу в исходное положение. Это одно повторение. Чередуйте ноги при каждом шаге. Вы можете делать выпады вперёд или назад.

Подъем ягодичных мышц на заднюю поверхность бедра с весом

Начните с регулировки тренажёра для ягодичных мышц и задней поверхности бедра так, чтобы ваши бёдра опирались на подушку, а колени находились чуть выше края. Надежно зафиксируйте стопы на платформе для ног. Держите блин у груди обеими руками. Встаньте на колени, держа туловище прямо и напрягая ягодичные мышцы. Выпрямляйтесь в коленях, удерживая корпус напряженным, а спину ровной, опускаясь. Как только ваш туловище станет почти параллельным полу (или непосредственно перед тем, как вы потеряете контроль), напрягите мышцы задней поверхности бедра и ягодичные мышцы, чтобы вернуться в исходное положение. Это одно повторение.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

