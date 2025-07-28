Шестикратный Мистер Олимпия делится тремя упражнениями для ног, которые нужны каждому мужчине

Если что-то и известно наверняка, так это то, что у шестикратного обладателя титула "Мистер Олимпия" Криса Бамстеда огромные ноги. Да, у него действительно всё массивное, но он особенно известен своими невероятно развитыми квадрицепсами — отчасти благодаря интенсивным тренировкам, вдохновлённым такими легендарными атлетами, как Том Платц.
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Девушка выполняет приседания со штангой
Если вы когда-нибудь следили за тренировками Бамстеда, то, вероятно, заметили, что он не тратит время на безумные, чрезмерно сложные упражнения, которые, как утверждают фитнес-инфлюенсеры, взорвут ваши ноги за две недели. Вместо этого он придерживается того, что работает: тяжёлой атлетики, большого объёма и классических базовых упражнений, которые наращивают мышцы всего тела.
И хотя сейчас он отдыхает от участия в "Олимпии", он всё так же усердно тренируется в зале. Он рассказал о трёх ключевых упражнениях, которые он добавляет в день ног, чтобы нижняя часть тела оставалась объёмной, сбалансированной и невероятно сильной.
Приседания с поясом
Встаньте на платформу с креплением для ремня. Надёжно закрепите ремень на бёдрах, прикрепив его к нагрузочному штифту под вами. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны.
Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу (или чуть ниже, если позволяет подвижность), следя за тем, чтобы колени проходили над пальцами ног.
Встаньте на пятки, постоянно сохраняя напряжение в ногах. Это одно повторение.
Выпад с перекладиной безопасности
Расположите безопасный гриф для приседаний на верхней части спины и плечах, чтобы мягкие ручки удобно располагались на трапециях.
Снимите гриф со стоек и сделайте контролируемый шаг назад, стоя прямо, ноги на ширине бёдер.
Сделайте шаг вперёд одной ногой, сгибая оба колена, чтобы опустить колено задней ноги к полу.
Стремитесь к тому, чтобы угол между коленями составлял 90 градусов, удерживая колено передней ноги на одной линии с лодыжкой.
Держите туловище прямо, напрягая мышцы кора, чтобы не наклоняться вперёд.
Отталкивайтесь пяткой передней ноги, чтобы подняться, и верните опорную ногу в исходное положение. Это одно повторение.
Чередуйте ноги при каждом шаге. Вы можете делать выпады вперёд или назад.
Подъем ягодичных мышц на заднюю поверхность бедра с весом
Начните с регулировки тренажёра для ягодичных мышц и задней поверхности бедра так, чтобы ваши бёдра опирались на подушку, а колени находились чуть выше края.
Надежно зафиксируйте стопы на платформе для ног. Держите блин у груди обеими руками.
Встаньте на колени, держа туловище прямо и напрягая ягодичные мышцы. Выпрямляйтесь в коленях, удерживая корпус напряженным, а спину ровной, опускаясь.
Как только ваш туловище станет почти параллельным полу (или непосредственно перед тем, как вы потеряете контроль), напрягите мышцы задней поверхности бедра и ягодичные мышцы, чтобы вернуться в исходное положение. Это одно повторение.
Уточнения
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.