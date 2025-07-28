Легенда тенниса поделился подробностями своей диеты

В свои 38 лет он не сдаётся, и даже превосходит соперников, которые моложе его более чем на десять лет. В чём его секрет? Он перестал употреблять глютен.
В 2010 году у него случился "обморок посреди матча", и он испытывал проблемы с физической формой, сообщается на сайте Олимпийских игр. Но затем он встретился с доктором Игорем Четоевичем, диетологом и соотечественником, который диагностировал у него чувствительность к глютену и молочным продуктам.
Отказ от глютена изменил жизнь и карьеру серба, описывая его последствия как "лучший сон, больше энергии и лёгкость в ногах".
Джокович, чья семья владела пиццерией, является таким поклонником безглютеновой диеты, что написал о ней в своей книге "Подавать, чтобы победить".
"Дайте себе две недели. Вот что я советую. Избегайте глютена четырнадцать дней и посмотрите, как будете себя чувствовать. Затем, на пятнадцатый день, съешьте немного хлеба и посмотрите, что произойдёт", — посоветовал он. "Мне удалось отказаться от глютена и питаться здоровой, сбалансированной и сытной пищей, которая подпитывает профессиональную теннисную карьеру. И, вероятно, я гораздо меньше контролирую свой график и то, где я ем, чем вы. Вы можете контролировать свой рацион и свою жизнь".
Каковы основные продукты его рациона сейчас?
"Овощи, фасоль, белое мясо, рыба, фрукты, орехи, семечки, нут, чечевица и полезные масла", — сообщает Olympics. com.
Каждый день он начинает с тёплой воды с лимоном.
"Это действительно изменило мою жизнь", — сказал Джокович, как сообщает ESPN. "С 2010 года я очень много менял свои взгляды на питание, искал новые способы улучшить своё здоровье. Думаю, в современном обществе люди часто говорят о том, как мы можем заболеть и о всевозможных болезнях, которые могут причинить нам дискомфорт. Но никто не говорит о том, насколько мы действительно можем быть здоровыми".
Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.
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