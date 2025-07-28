Не заставляйте себя. Как простые трюки помогут вам не пропустить тренировку

Тренировка в перерывах: маленькие физические нагрузки увеличивают продуктивность

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Иногда поход в спортзал кажется настоящим испытанием для всего тела, особенно летом. Но если вы мечтаете пощеголять кубиками пресса во время поездки на пляж в следующем месяце, сейчас самое время сбросить одеяло и заняться спортом.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Велотренажер

Любой опытный лифтер знает, что мотивация — не гарантия. Если фитнес станет неотъемлемой частью вашей жизни, рано или поздно наступят дни, когда тренировки — последнее, чего вам хочется. И это нормально. Ведь, по правде говоря, в спортзал вас толкает не мотивация, а дисциплина. Это образ мышления, который говорит: "Я не хочу, но всё равно пойду".

Конечно, формирование этой дисциплины требует времени и нескольких хитрых трюков. Некоторые клянутся, что раскладывают спортивную одежду накануне вечером.

Другие обещают себе холодный кофе в награду за то, что вытащили себя из дома. Но у Стивена Трайенса, сертифицированного специалиста по силовой и кондиционной подготовке и персонального тренера в The Sanctuary Wellness Institute, есть трюк, который немного неожиданнее и на удивление эффективен.

Эксперт призывает людей двигаться при любой возможности. Если у вас выдался плотный день и вы не можете пойти в спортзал, он предлагает попробовать то, что он называет "перекусами для тренировок.

"Каждый час я ставлю таймер, вскакиваю и посвящаю минуту чему-то экстремальному: взбегаю по лестнице, выполняю приседания или поднимаю колени на месте", — говорит он. "Делайте это четыре-пять раз в день, и вы получите четыре-пять минут настоящего кардио, даже не запланировав полноценную тренировку".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

