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Принцип медленно и верно помогает нарастить мышечную массу: вот какое заблуждение мешает мужчинам накачаться

Спортивный учёный рассказал о главном заблуждении большинства мужчин, связанном с набором массы
2:31
Спорт

Набор веса может показаться довольно простым — просто ешь больше, чем сжигаешь, верно? Оказывается, всё зависит от того, как ты к этому подходишь.

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

Возьмём, к примеру, "грязную массу". Этот термин зародился в мире пауэрлифтинга и обозначает стратегию набора мышечной массы, при которой вы потребляете гораздо больше калорий, чем сжигаете, не особо заботясь о качестве пищи.

Цель? Нарастить мышцы и силу как можно быстрее. И да, это работает, но не без последствий.

"Медленно, плавно и равномерно — это стопроцентное правило набора массы", — сказал Майк Израэтель, доктор философии, специалист по фитнесу. "Слишком быстрый набор веса — это просто плохо".

Грязный набор массы — это, прежде всего, калории, причём в большом количестве. Это часто означает налегание на фастфуд, сладкие закуски и высокообработанные блюда, из-за которых легко превысить дневную норму.

В чём же преимущество? Грязный набор массы практически гарантирует прирост массы и силы, что может быть благом для хардгейнеров, застрявших на нейтральной скорости. Но это скользкая дорожка.

По сравнению с более чистым и структурированным набором массы, такой подход может привести к тому, что вам придётся сбросить гораздо больше жира.

Как говорит Изрател, есть правильный способ набрать массу, и есть способ, который оставит вам больше живота, чем бицепсов.

"Если вы набираете вес очень, очень быстро, вы так быстро раздуваетесь, что ваша кардиосистема начинает работать на пределе", — говорит Изрател. "Ваша поясница и икры начинают перегружаться, а сердечно-сосудистая начинает ограничивать вас в подъёмах. Поэтому подходы по 15 повторений в жиме ногами начинают превращаться не более чем в пять обратных повторений, не менее пяти обратных повторений для мышц. Ваши мышцы очень, очень далеки от отказа, потому что ваши лёгкие и дыхание работают, потому что ваш живот слишком большой".

Далее он объясняет, что слишком быстрый набор веса, как это происходит при "грязном" наборе массы, не только портит кардио, но и нарушает биомеханику тела. Другими словами, если вы хотите набрать массу разумно, "медленно и постепенно" — вот ключ к победе в гонке за мышцами.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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