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Худеем правильно: когда времени мало, а вы в отделе перекусов, обратите внимание на эти две этикетки

Эти две этикетки с информацией о питании важны: на них стоит обратить внимание, чтобы скинуть вес
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Спорт

Люди любят говорить: "Просто придерживайтесь цельных продуктов", но когда вы мечетесь между рабочими встречами и футбольным матчем вашего ребенка, иногда вам просто нужно что-то быстрое. Перекусывать в упаковке время от времени — это не повод для критики. Главное — знать, на что обращать внимание.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Для начала нужно попробовать варианты, приготовленные из натуральных ингредиентов, список ингредиентов в которых не превышает двузначных цифр, и, в идеале, продукты с реальным сроком годности.

Если продукт может пережить ядерную зиму, возможно, стоит отказаться от него. Также избегайте этикеток с надписями "полезный" или "низкожирный", поскольку это, как правило, всего лишь маркетинговые ходы.

Эксперт Джефф Кавальер также рассказал о двух вещах, на которые он всегда обращает внимание, если хочет быстро сбросить вес.

"Я всегда обращаю внимание на сахар и жир", — говорит он. "То есть, в случае с диетическими жирами на грамм жира приходится девять калорий против четырёх калорий на грамм белка или углевода. Это гораздо более калорийная пища".

Хотя Кавальер отмечает, что жир сам по себе не вреден (некоторые жиры на самом деле необходимы для здоровья), он калорийный. Это означает, что чем больше жира в продукте, тем выше его калорийность.

Сахар же Кавальер старается полностью избегать. Хотя он не выступает против самого этого ингредиента, он отмечает, что на самом деле он не нужен нашему организму, а его регулярное чрезмерное употребление может принести больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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