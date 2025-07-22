Один шаг от усталости до бодрости: метод, который не требует ни формы, ни абонемента

Врач советует начинать с прогулок и разминки перед интенсивными нагрузками

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для поддержания здоровья и улучшения самочувствия, особенно в зрелом возрасте, важно включать в повседневную жизнь умеренные физические нагрузки. Врач Фатима Магомедова дает несколько полезных рекомендаций, которые помогут поддерживать активность и благоприятно влиять на общее состояние организма.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Бег под дождём

Пешие прогулки — доступное и эффективное упражнение

Рекомендуется уделять внимание пешим прогулкам. Они не только способствуют нормализации сна и хорошему настроению, но и помогают улучшить работоспособность и успеваемость. Прогулки положительно влияют на нервную систему и иммунитет, а также доступны людям всех возрастов. Это отличный способ поддерживать физическую активность без чрезмерной нагрузки на организм.

Суставные разминки и домашние тренажеры

Не менее важной частью ежедневной активности являются суставные разминки. Они помогают избежать застойных процессов в суставах и поддерживают гибкость. Врач также рекомендует использовать домашние тренажеры, которые помогут укрепить мышцы и улучшить общую физическую форму без необходимости посещать тренажерный зал.

Бег — для подготовленных

Для тех, кто хочет добавить более интенсивные тренировки в свою программу, бег может быть хорошим выбором. Однако, важно помнить, что бег подходит только тем, кто обладает хорошей физической формой и выносливостью.

"Бег подходит только здоровым и физически подготовленным людям, так как он создает высокую нагрузку на суставы и связки", — подчеркивает Фатима Магомедова

Поэтому для начинающих важно постепенно увеличивать интенсивность и следить за состоянием организма.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train - воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

