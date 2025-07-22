Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Тульской области ликвидировали две подпольные нарколаборатории — детали дела
МИ-5 поймала британца на передаче данных о министре обороны Шаппсе РФ
Суд Киева арестовал руководителя НАБУ Магамедрасулова до 16 сентября без залога
Кирове пенсионерка украла у спящего подростка рюкзак с вещами на 18 тысяч
Продуктовая инфляция в Британии достигла максимума с января 2024: что это значит для граждан
Рада ликвидирует независимость НАБУ и САП: реакция Киева и Европы
Гражданин Вьетнама умер под стражей ICE: в США начато расследование
Орбан ответил на угрозы Зеленского: в Венгрии раскрыли план действий
Импорт томатов в Пермский край вырос в три раза: Казахстан в числе поставщиков

Возраст — не приговор, но и не повод для героизма: как сохранить форму грамотно

Для мужчин после 60 лет рекомендованы щадящие упражнения без перегрузки суставов
1:48
Спорт

С возрастом важно подходить к тренировкам с умом, чтобы поддерживать физическую форму без лишней нагрузки на суставы и позвоночник. Для мужчин старше 60 лет, правильный выбор упражнений имеет решающее значение для сохранения здоровья и профилактики травм.

Равновесие
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Равновесие

Почему стоит избегать некоторых упражнений

Некоторые упражнения могут быть слишком тяжёлыми для мужчин старше 60 лет. Особенно опасны те, где голова опускается ниже уровня сердца, так как они могут вызвать головокружение и повысить давление.

"Такие упражнения могут привести к головокружению и повышению давления", — отмечает фитнес-эксперт Джуди Лог.

Вместо обычных отжиманий лучше делать отжимания от стены или упражнение "мертвый жук", которые активируют мышцы корпуса и плеч без излишней нагрузки на тело.

Упражнения для суставов

Для уменьшения давления на суставы стоит делать приседания с правильной техникой. Важно избегать округления спины и подгибания коленей, так как это может привести к повреждениям. Также отличным упражнением являются сплит-приседания. В этом упражнении одна нога находится впереди, а другая позади, что помогает улучшить баланс и укрепить ноги.

Как составить тренировку

Мужчины старше 60 лет должны тренироваться регулярно, но с осторожностью. Чтобы улучшить гибкость и выносливость, полезно добавить легкую кардио-нагрузку или плавание, которое будет щадяще воздействовать на суставы, не создавая лишней нагрузки. Также важным элементом является растяжка, которая помогает поддерживать гибкость и предотвращать травмы.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Страдающий деменцией Брюс Уиллис лишился речи и прикован к постели
Важность водного баланса для здоровья почек и организма в целом — как его соблюсти
Почему капуста не завязывает кочаны: агрономы назвали причины
Готовим блины с нежной текстурой: кипяток как ваш лучший друг
Михаил Медведев сообщил о создании алгоритма ИИ для точного моделирования молекул
Лазарев внёс 2,25 миллиона на обучение дочери в элитной гимназии — что привлекло певца?
Экс-замглаве Минобороны Тимуру Иванову предъявят два новых обвинения по делу о коррупции
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: сомнительные потерпевшие и Моисеев
Приготовьте омлет с цветной капустой за 20 минут на сковороде
Стивен Сигал покинул пост гендиректора своей российской компании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.