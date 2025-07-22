Возраст — не приговор, но и не повод для героизма: как сохранить форму грамотно

Для мужчин после 60 лет рекомендованы щадящие упражнения без перегрузки суставов

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

С возрастом важно подходить к тренировкам с умом, чтобы поддерживать физическую форму без лишней нагрузки на суставы и позвоночник. Для мужчин старше 60 лет, правильный выбор упражнений имеет решающее значение для сохранения здоровья и профилактики травм.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Равновесие

Почему стоит избегать некоторых упражнений

Некоторые упражнения могут быть слишком тяжёлыми для мужчин старше 60 лет. Особенно опасны те, где голова опускается ниже уровня сердца, так как они могут вызвать головокружение и повысить давление.

"Такие упражнения могут привести к головокружению и повышению давления", — отмечает фитнес-эксперт Джуди Лог.

Вместо обычных отжиманий лучше делать отжимания от стены или упражнение "мертвый жук", которые активируют мышцы корпуса и плеч без излишней нагрузки на тело.

Упражнения для суставов

Для уменьшения давления на суставы стоит делать приседания с правильной техникой. Важно избегать округления спины и подгибания коленей, так как это может привести к повреждениям. Также отличным упражнением являются сплит-приседания. В этом упражнении одна нога находится впереди, а другая позади, что помогает улучшить баланс и укрепить ноги.

Как составить тренировку

Мужчины старше 60 лет должны тренироваться регулярно, но с осторожностью. Чтобы улучшить гибкость и выносливость, полезно добавить легкую кардио-нагрузку или плавание, которое будет щадяще воздействовать на суставы, не создавая лишней нагрузки. Также важным элементом является растяжка, которая помогает поддерживать гибкость и предотвращать травмы.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

