Можно худеть вкусно и без истерик: альтернатива шоко-диете, которая реально работает

Шоко-диета: врачи предупредили о вреде экстремального похудения

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Когда хочется быстро привести себя в форму, особенно перед важным событием, многие ищут способы быстро похудеть. И тут на арену выходит так называемая шоко-диета — методика, основанная на потреблении горького шоколада и чёрного кофе. Звучит заманчиво: вкусно, просто и — якобы — эффективно. Но насколько это безопасно? Разберёмся.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Что такое шоко-диета и откуда она взялась

Шоко-диета — это экстремально ограниченный режим питания, при котором человек несколько дней ест только горький шоколад (от 70% какао) и пьёт чёрный кофе или крепкий чай без сахара. В день разрешается около 100 г шоколада, длительность — от одного до трёх (максимум — пяти) дней.

Впервые такие диеты стали популярны в 1990-х благодаря женским журналам, продвигающим «моно-диеты» — краткосрочные рационы на одном продукте. Шоколадную версию быстро подхватили знаменитости: пошли слухи, что модели и телеведущие сидят на ней перед показами и съёмками. С развитием интернета диета обрела вирусную популярность.

Основные принципы шоко-диеты

Два продукта: только горький шоколад и чёрный кофе. Иногда допускается вода.

Минимум калорий: 500–700 ккал в сутки — это вдвое меньше нормы основного обмена.

Отсутствие белка и клетчатки: серьёзный недостаток нутриентов, аминокислот и витаминов.

Выраженный мочегонный эффект: снижение веса происходит в основном за счёт потери жидкости.

Никакой физической активности: тренировки противопоказаны из-за энергетического голодания.

Стресс для ЖКТ: кислота кофе и жиры шоколада могут вызывать дискомфорт, изжогу и тошноту.

Резкий откат: после возвращения к нормальному питанию вес часто возвращается — с избытком.

Польза и вред шоко-диеты

Горький шоколад богат:

флавоноидами — антиоксидантами;

теобромином — мягкий стимулятор ЦНС;

магнием, железом, медью;

триптофаном — «предшественником» гормона серотонина.

Кофе:

бодрит и улучшает концентрацию;

немного ускоряет метаболизм;

подавляет аппетит;

снижает риск деменции и диабета 2 типа (при умеренном потреблении).

Но есть и обратная сторона

Совместное воздействие кофеина и теобромина на фоне общего дефицита питания может вызывать:

перегрузку нервной и сердечно-сосудистой системы;

усиление кислотности в желудке;

обезвоживание;

энергетическое истощение.

Диета может подарить мимолётное чувство эйфории, но уже на второй день обычно приходит:

сильная усталость,

проблемы со сном,

срывы в питании.

Кому шоко-диета подходит, а кому — категорически нет

Допустима только при соблюдении всех условий:

возраст 20–35 лет;

нормальный вес и отсутствие хронических заболеваний;

абсолютное здоровье ЖКТ, сердца, печени, почек;

приём пищи под контролем врача и на очень короткий срок.

Противопоказания:

любые болезни ЖКТ (язвы, гастрит, ГЭРБ);

сердечно-сосудистые заболевания, аритмии, гипертония;

нарушения функции печени, почек;

диабет, метаболический синдром;

расстройства пищевого поведения;

беременность, лактация, подростковый или пожилой возраст;

дефицит веса или выраженный авитаминоз.

Шоко-диета — это рацион, не соответствующий физиологическим потребностям организма даже в условиях кратковременного применения.

Сочетание кофеина и теобромина может вызывать острые реакции: тахикардию, бессонницу, гипертонию, проблемы с ЖКТ. Такой режим нельзя рекомендовать ни при каком типе ожирения.

Возможные последствия

постоянная слабость и головокружение;

ухудшение состояния кожи, ногтей и волос;

обострение заболеваний ЖКТ;

скачки давления и аритмии;

высокий риск срывов и нарушения пищевого поведения.

Альтернатива

Если хочется сбросить вес надолго и безопасно, лучше потратить 3–4 недели на сбалансированное питание: с белками, клетчаткой, витаминами, плюс — умеренная физическая активность. Это даст устойчивый результат без стресса для организма.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

