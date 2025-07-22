Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иран, Россия и Китай проведут трёхсторонние переговоры по ядерной сделке
Забудьте о химии: проверенные народные средства, которые улучшат состояние вашей кожи
Виктория Боня призналась, что носит накладные ягодицы
Мостик становится неэффективным из-за опоры на носки и прогиба поясницы — предупреждает тренер
Вдохновение для сада: старый кирпич как новый тренд в ландшафтном дизайне
В Москве предлагают подписку на кошку с ежедневными фото за 500 рублей
Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы
Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна
Окна можно закрыть без зажигания при длительном нажатии кнопок

Можно худеть вкусно и без истерик: альтернатива шоко-диете, которая реально работает

Шоко-диета: врачи предупредили о вреде экстремального похудения
4:37
Спорт

Когда хочется быстро привести себя в форму, особенно перед важным событием, многие ищут способы быстро похудеть. И тут на арену выходит так называемая шоко-диета — методика, основанная на потреблении горького шоколада и чёрного кофе. Звучит заманчиво: вкусно, просто и — якобы — эффективно. Но насколько это безопасно? Разберёмся.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Что такое шоко-диета и откуда она взялась

Шоко-диета — это экстремально ограниченный режим питания, при котором человек несколько дней ест только горький шоколад (от 70% какао) и пьёт чёрный кофе или крепкий чай без сахара. В день разрешается около 100 г шоколада, длительность — от одного до трёх (максимум — пяти) дней.

Впервые такие диеты стали популярны в 1990-х благодаря женским журналам, продвигающим «моно-диеты» — краткосрочные рационы на одном продукте. Шоколадную версию быстро подхватили знаменитости: пошли слухи, что модели и телеведущие сидят на ней перед показами и съёмками. С развитием интернета диета обрела вирусную популярность.

Основные принципы шоко-диеты

  • Два продукта: только горький шоколад и чёрный кофе. Иногда допускается вода.
  • Минимум калорий: 500–700 ккал в сутки — это вдвое меньше нормы основного обмена.
  • Отсутствие белка и клетчатки: серьёзный недостаток нутриентов, аминокислот и витаминов.
  • Выраженный мочегонный эффект: снижение веса происходит в основном за счёт потери жидкости.
  • Никакой физической активности: тренировки противопоказаны из-за энергетического голодания.
  • Стресс для ЖКТ: кислота кофе и жиры шоколада могут вызывать дискомфорт, изжогу и тошноту.
  • Резкий откат: после возвращения к нормальному питанию вес часто возвращается — с избытком.

Польза и вред шоко-диеты

Горький шоколад богат:

  • флавоноидами — антиоксидантами;
  • теобромином — мягкий стимулятор ЦНС;
  • магнием, железом, медью;
  • триптофаном — «предшественником» гормона серотонина.

Кофе:

  • бодрит и улучшает концентрацию;
  • немного ускоряет метаболизм;
  • подавляет аппетит;
  • снижает риск деменции и диабета 2 типа (при умеренном потреблении).

Но есть и обратная сторона

Совместное воздействие кофеина и теобромина на фоне общего дефицита питания может вызывать:

  • перегрузку нервной и сердечно-сосудистой системы;
  • усиление кислотности в желудке;
  • обезвоживание;
  • энергетическое истощение.

Диета может подарить мимолётное чувство эйфории, но уже на второй день обычно приходит:

  • сильная усталость,
  • проблемы со сном,
  • срывы в питании.

Кому шоко-диета подходит, а кому — категорически нет

Допустима только при соблюдении всех условий:

  • возраст 20–35 лет;
  • нормальный вес и отсутствие хронических заболеваний;
  • абсолютное здоровье ЖКТ, сердца, печени, почек;
  • приём пищи под контролем врача и на очень короткий срок.

Противопоказания:

  • любые болезни ЖКТ (язвы, гастрит, ГЭРБ);
  • сердечно-сосудистые заболевания, аритмии, гипертония;
  • нарушения функции печени, почек;
  • диабет, метаболический синдром;
  • расстройства пищевого поведения;
  • беременность, лактация, подростковый или пожилой возраст;
  • дефицит веса или выраженный авитаминоз.

Шоко-диета — это рацион, не соответствующий физиологическим потребностям организма даже в условиях кратковременного применения.

Сочетание кофеина и теобромина может вызывать острые реакции: тахикардию, бессонницу, гипертонию, проблемы с ЖКТ. Такой режим нельзя рекомендовать ни при каком типе ожирения.

Возможные последствия

  • постоянная слабость и головокружение;
  • ухудшение состояния кожи, ногтей и волос;
  • обострение заболеваний ЖКТ;
  • скачки давления и аритмии;
  • высокий риск срывов и нарушения пищевого поведения.

Альтернатива

Если хочется сбросить вес надолго и безопасно, лучше потратить 3–4 недели на сбалансированное питание: с белками, клетчаткой, витаминами, плюс — умеренная физическая активность. Это даст устойчивый результат без стресса для организма.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Мостик становится неэффективным из-за опоры на носки и прогиба поясницы — предупреждает тренер
Вдохновение для сада: старый кирпич как новый тренд в ландшафтном дизайне
В Москве предлагают подписку на кошку с ежедневными фото за 500 рублей
Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы
Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна
Окна можно закрыть без зажигания при длительном нажатии кнопок
Изучаем мир без языковых барьеров: мнение Квона Пинг Хо
Что нужно знать о картофельном отваре как удобрении
Британия ввела санкции против 135 танкеров, связанных с Россией
Как распознать тепловой удар: симптомы включают жар, слабость и головную боль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.