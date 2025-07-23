У всех под ногами, но замечают не все: что способно продлить жизнь без усилий

Многие до сих пор считают, что регулярные тренировки дают результат только в молодости. Однако новое обширное исследование разрушает этот миф: физическая активность полезна в любом возрасте — даже если вы начинаете заниматься спортом после долгого перерыва или вообще впервые. Главное — начать.
По данным обзора 85 крупных исследований, опубликованного 10 июля в Британском журнале спортивной медицины, у людей, ведущих активный образ жизни, риск преждевременной смерти снижается на 30-40% по сравнению с малоподвижными. Причём положительный эффект наблюдается даже у тех, кто начал заниматься спортом позже в жизни.
"Начало физической активности в любом возрасте может положительно сказаться на здоровье", — заключил старший научный сотрудник Квинслендского университета Грегор Мильке.
В общей сложности в исследованиях участвовало от 357 до более 6,5 миллионов человек — это делает выводы особенно убедительными.
Особое внимание в работе уделено людям, которые до определённого момента вели пассивный образ жизни, но затем начали тренироваться. У этой группы риск смерти от любых причин оказался на 22% ниже по сравнению с теми, кто так и не стал физически активным.
Участники, которые усилили свою физическую нагрузку, снизили риск преждевременной смерти на 27%. Это означает, что даже при позднем начале можно существенно улучшить здоровье и продлить жизнь.
Рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предполагают минимум 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Но исследование показало, что даже уровень ниже рекомендованного даёт ощутимую пользу.
"Любая физическая активность лучше, чем её отсутствие", — подчеркнули авторы обзора.
Это означает, что не нужно сразу записываться в спортзал или бежать марафон — даже регулярные прогулки или танцы могут принести эффект. Главное — делать это стабильно.
Умеренная нагрузка:
быстрая ходьба,
медленная езда на велосипеде,
йога,
танцы,
теннис в паре,
аквааэробика,
работа во дворе или огороде.
Интенсивная нагрузка:
бег,
плавание,
одиночный теннис,
аэробные танцы,
прыжки на скакалке,
активное садоводство с копанием.
Даже если у вас плотный график, можно найти 20-30 минут в день для активности, которая вам по душе. Это может быть прогулка с собакой, утренняя зарядка, велосипед по выходным или танцы дома под любимую музыку.
Физическая активность помогает не только сердцу и сосудам. Она улучшает настроение, снижает уровень тревожности и депрессии, повышает уровень энергии и даже способствует лучшему сну. Всё это в комплексе снижает общий риск преждевременной смерти.
Причём чем раньше вы начнёте, тем больше получите пользы в долгосрочной перспективе. Но и в 40, 50, 60 и даже 70 лет никогда не поздно добавить движения в жизнь.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.