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У всех под ногами, но замечают не все: что способно продлить жизнь без усилий

Увеличение физической активности снижает смертность на 20–25%
3:37
Спорт

Многие до сих пор считают, что регулярные тренировки дают результат только в молодости. Однако новое обширное исследование разрушает этот миф: физическая активность полезна в любом возрасте — даже если вы начинаете заниматься спортом после долгого перерыва или вообще впервые. Главное — начать.

Ходьба
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Активный образ жизни продлевает жизнь

По данным обзора 85 крупных исследований, опубликованного 10 июля в Британском журнале спортивной медицины, у людей, ведущих активный образ жизни, риск преждевременной смерти снижается на 30-40% по сравнению с малоподвижными. Причём положительный эффект наблюдается даже у тех, кто начал заниматься спортом позже в жизни.

"Начало физической активности в любом возрасте может положительно сказаться на здоровье", — заключил старший научный сотрудник Квинслендского университета Грегор Мильке.

В общей сложности в исследованиях участвовало от 357 до более 6,5 миллионов человек — это делает выводы особенно убедительными.

Поздний старт — всё равно плюс

Особое внимание в работе уделено людям, которые до определённого момента вели пассивный образ жизни, но затем начали тренироваться. У этой группы риск смерти от любых причин оказался на 22% ниже по сравнению с теми, кто так и не стал физически активным.

Участники, которые усилили свою физическую нагрузку, снизили риск преждевременной смерти на 27%. Это означает, что даже при позднем начале можно существенно улучшить здоровье и продлить жизнь.

Не обязательно тренироваться на износ

Рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предполагают минимум 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Но исследование показало, что даже уровень ниже рекомендованного даёт ощутимую пользу.

"Любая физическая активность лучше, чем её отсутствие", — подчеркнули авторы обзора.

Это означает, что не нужно сразу записываться в спортзал или бежать марафон — даже регулярные прогулки или танцы могут принести эффект. Главное — делать это стабильно.

Что считается физической активностью

Умеренная нагрузка:

  • быстрая ходьба,

  • медленная езда на велосипеде,

  • йога,

  • танцы,

  • теннис в паре,

  • аквааэробика,

  • работа во дворе или огороде.

Интенсивная нагрузка:

  • бег,

  • плавание,

  • одиночный теннис,

  • аэробные танцы,

  • прыжки на скакалке,

  • активное садоводство с копанием.

Даже если у вас плотный график, можно найти 20-30 минут в день для активности, которая вам по душе. Это может быть прогулка с собакой, утренняя зарядка, велосипед по выходным или танцы дома под любимую музыку.

Результаты говорят сами за себя

Физическая активность помогает не только сердцу и сосудам. Она улучшает настроение, снижает уровень тревожности и депрессии, повышает уровень энергии и даже способствует лучшему сну. Всё это в комплексе снижает общий риск преждевременной смерти.

Причём чем раньше вы начнёте, тем больше получите пользы в долгосрочной перспективе. Но и в 40, 50, 60 и даже 70 лет никогда не поздно добавить движения в жизнь.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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