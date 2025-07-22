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Каждый шаг — как удар в суставы: скрытая опасность, о которой молчат бегуны

Бег по асфальту увеличивает нагрузку на суставы и риск хронических травм
1:39
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, как поверхность, по которой вы бегаете, влияет на ваше здоровье? Бег по асфальту может быть не таким безопасным для суставов и связок, как кажется на первый взгляд.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Асфальт — жесткая поверхность, которая не поглощает удары при каждом шаге. Это создает дополнительное давление на хрящи и связки, что может привести к хроническим травмам. Несмотря на свою доступность и популярность, бег по асфальту не всегда является лучшим выбором для ваших суставов.

Почему асфальт опасен для суставов

Когда мы бегаем по жестким поверхностям, создается высокая ударная нагрузка. Это влияет не только на колени, но и на другие суставы, что со временем может привести к их износу и болезням. Асфальт не имеет амортизирующих свойств, и при каждом шаге организм получает сильные ударные нагрузки, которые могут привести к хроническим травмам.

Тренеры советуют искать более подходящие поверхности для бега, чтобы избежать подобных проблем. Вместо жесткого асфальта лучше выбрать более мягкие покрытия.

Идеальные поверхности для бега

Вместо асфальта, для безопасных тренировок лучше всего выбрать стадионные дорожки с синтетическим покрытием или сухие грунтовые поверхности. Эти покрытия поглощают удары и минимизируют нагрузку на суставы. Кроме того, такие покрытия позволяют бегать без риска травм, в отличие от асфальта. Прекрасными зонами для тренировок станут парки и скверы, где можно найти идеальные условия для бега.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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