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Усердие, которое бьёт по организму: когда тренировки становятся вредной привычкой

Фитнес-эксперт назвал три ключевых показателя эффективной тренировки: интенсивность, объем и частота
2:04
Спорт

Чтобы тренировки приносили максимальную пользу и не приводили к перегрузке, важно соблюдать баланс между несколькими ключевыми аспектами: интенсивностью, объемом и частотой. Подход к каждому из этих факторов должен быть индивидуальным и учитывать физическое состояние человека, чтобы избежать травм и достичь желаемых результатов.

Мужчина тренируется в зале
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина тренируется в зале

Три ключевых показателя тренировок

При составлении тренировочной программы важно учитывать три основных показателя: интенсивность, объем и частоту тренировок. Это поможет сделать тренировки эффективными и избежать переутомления.

  • Интенсивность тренировки — это процент максимального веса, с которым вы можете выполнить упражнение. Увеличение интенсивности подразумевает снижение других показателей.
  • Объем тренировки — количество упражнений и подходов, которое вы выполняете для каждой мышечной группы.
  • Частота тренировок — сколько дней в неделю вы занимаетесь.

Как правильно сбалансировать интенсивность, объем и частоту

Увеличение одного из этих показателей обязательно должно сопровождаться снижением других. Например, если вы увеличиваете частоту тренировок до пяти дней в неделю, то интенсивность и объем тренировок следует уменьшить, чтобы избежать перегрузки и травм.

Индивидуальный подход к тренировкам

Не существует универсальной программы для всех. Каждый человек имеет свой уровень физической подготовки, и тренировки должны быть адаптированы под его возможности. Не стоит пытаться выполнить весь объем упражнений за одну тренировку, так как это приведет к усталости и болям в теле на несколько дней. Вместо этого лучше распределить нагрузку на несколько дней. Например, в понедельник можно выполнить 30% от общего объема, в среду — еще 30%, а в пятницу — оставшиеся 30%. Такой подход помогает тренироваться регулярно и избегать перенапряжения.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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