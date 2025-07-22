Усердие, которое бьёт по организму: когда тренировки становятся вредной привычкой

При составлении тренировочной программы важно учитывать три основных показателя: интенсивность, объем и частоту тренировок. Это поможет сделать тренировки эффективными и избежать переутомления.
Чтобы тренировки приносили максимальную пользу и не приводили к перегрузке, важно соблюдать баланс между несколькими ключевыми аспектами: интенсивностью, объемом и частотой. Подход к каждому из этих факторов должен быть индивидуальным и учитывать физическое состояние человека, чтобы избежать травм и достичь желаемых результатов.
Увеличение одного из этих показателей обязательно должно сопровождаться снижением других. Например, если вы увеличиваете частоту тренировок до пяти дней в неделю, то интенсивность и объем тренировок следует уменьшить, чтобы избежать перегрузки и травм.
Не существует универсальной программы для всех. Каждый человек имеет свой уровень физической подготовки, и тренировки должны быть адаптированы под его возможности. Не стоит пытаться выполнить весь объем упражнений за одну тренировку, так как это приведет к усталости и болям в теле на несколько дней. Вместо этого лучше распределить нагрузку на несколько дней. Например, в понедельник можно выполнить 30% от общего объема, в среду — еще 30%, а в пятницу — оставшиеся 30%. Такой подход помогает тренироваться регулярно и избегать перенапряжения.
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