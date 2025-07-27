Вы едите слишком много белка? Ученые наконец-то развеяли мифы по этому поводу

Учёные обьяснили, чем может быть опасно слишком большое употребление белка

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Спросите любого, кто регулярно занимается силовыми тренировками, сколько белка он потребляет ежедневно, и вы, вероятно, услышите ответ от 1,2 до 2 граммов на килограмм веса. Слухи о том, что слишком много белка может повредить почки, нагрузить печень и даже ослабить кости, ходят уже десятилетиями. Однако новые исследования показывают, что нет убедительных доказательств вреда высокобелковых диет, особенно для здоровых людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белковые продукты

Новое исследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показало, что большинство опасений по поводу высокобелковых диет не подкреплены серьёзными научными данными. Чтобы проверить это, исследователи проанализировали почти 60-летние данные о связи высокого потребления белка с такими проблемами, как повреждение почек, перегрузка печени, потеря костной массы, риск рака и другими. Результаты могут вас удивить.

"Результаты некоторых наблюдательных исследований показали связь повышенного потребления белка с различными негативными последствиями для здоровья", — заявили авторы исследования. "Однако у нас нет убедительных доказательств того, что у здоровых людей существует верхний предел потребления белка, при котором был бы продемонстрирован предполагаемый вред потребления высокобелковой пищи".

Согласно новому исследованию, многие более ранние исследования имеют существенный недостаток: они проводились на животных, а не на людях. Другие исследования основаны на корреляции, а не на причинно-следственных связях, что может исказить результаты и привести к ошибочным выводам. С другой стороны, множество исследований показывают, что больше белка, как правило, полезнее.

Хотя существует чёткий предел допустимого количества потребляемого белка (хотя он пока не установлен), исследование показало, что повышенное потребление белка может способствовать рекомпозиции тела, сжиганию жира и росту мышц.

Другие исследования также показывают, что это помогает уменьшить тягу к еде, снизить кровяное давление и даже улучшить плотность костей, что особенно важно с возрастом.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

