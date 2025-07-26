Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не стоит звонить близким и везти больного самостоятельно при вызове скорой
Доступность ипотеки в России: эксперты связывают её с уровнем ключевой ставки ЦБ и доходами семей
Селена Гомес в гневе: детали секретной свадьбы попали в Сеть
Переувлажнение почвы вызывает пожелтение хвои у елей и сосен
Исследование в Бразилии показало, от чего зависит агрессия у животных
Курица с жёлтой горчицей и травами: простой рецепт для ужина
Ретинол: мощное оружие против морщин, которое работает с самого первого применения
Эксперт рассказал о подготовке автомобиля к длительной стоянке
Советы по приготовлению форели: выбирайте гриль, духовку или сковороду для сочного результата

Тренировка пресса старой школы: эти упражнения помогут добиться заветных кубиков на животе

Эта программа тренировок пресса старой школы поможет создать классическую фигуру без скручиваний
2:37
Спорт

Пролистайте любой журнал о здоровье и фитнесе за последние несколько десятилетий, и вы найдете множество упражнений на пресс, обещающих желанные кубики пресса: скручивания, приседания, планки — всё, что угодно. И хотя все эти упражнения занимают своё место в программе тренировок для пресса, они могут не подойти, если вы гонитесь за рельефом, который можно увидеть у бодибилдеров старой школы.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Подъёмы ног в висе и скручивания на римском стуле, с другой стороны, не зря были основными в программах тренировок золотой эры. Эти упражнения требуют большей амплитуды движений и задействуют не только верхнюю часть пресса.

В отличие от скручиваний, которые в основном задействуют верхнюю часть прямых мышц живота, эти упражнения задействуют нижние мышцы пресса, сгибатели бедра, косые мышцы живота и глубокие стабилизирующие мышцы. Это делает их более эффективными не только с точки зрения эстетики, но и для развития серьёзной, функциональной силы пресса.

"Эти два движения тренируют мышцы кора иначе, чем современные упражнения на пресс, такие как скручивания или скручивания на тросе, потому что они обеспечивают более широкий диапазон движений", — говорит Джозеф Дэвид, тренер Life Time из Нью-Йорка. "Более глубокое растяжение и сокращение мышц приведут к потрясающим результатам".

Подъемы корпуса на римском стуле

  1. Сядьте на римский стул или тренажер для ягодиц и задней поверхности бедра лицом к опоре для ног, зафиксировав голени под подушками для ног, а ягодицы упритесь в большую мягкую опору.
  2. Откиньтесь назад, напрягая мышцы кора и держа спину прямо, а затем вернитесь в исходное положение, сгибая бедра.
  3. Избегайте чрезмерного прогиба спины и инерции — всё дело в контроле.

Подъем ног в висе

  1. Для начала повисните на перекладине, расположив руки чуть шире плеч, ладонями вперёд.
  2. Напрягите широчайшие мышцы спины (опустите лопатки вниз к спине) и напрягите мышцы кора, чтобы поднять колени к груди. Контролируйте движение, опускаясь в положение виса.
  3. Это 1 повторение.

Как и любое упражнение, наращивание мышечной массы требует постепенной перегрузки, то есть постепенного увеличения нагрузки путем добавления сопротивления, увеличения количества повторений, использования большего веса или сокращения периодов отдыха.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Исследование в Бразилии показало, от чего зависит агрессия у животных
Эта программа тренировок пресса старой школы поможет создать классическую фигуру без скручиваний
Курица с жёлтой горчицей и травами: простой рецепт для ужина
Ретинол: мощное оружие против морщин, которое работает с самого первого применения
Эксперт рассказал о подготовке автомобиля к длительной стоянке
Советы по приготовлению форели: выбирайте гриль, духовку или сковороду для сочного результата
Пизанская башня и Пизанский собор: главные достопримечательности города Пиза по мнению гидов
Соломинка и морщины: привычка, которая старит кожу вокруг губ
Эксперты рассказали о способе избавления от муравьёв с помощью уксуса
Концерт Лазарева в Сочи вызвал скандал из-за откровенного шоу и духоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.