Как пенный ролик спасёт ваши мышцы: три упражнения, которые изменят вашу тренировку

Три упражнения с пенным роликом, чтобы расслабить мышцы и предотвратить травмы

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Пенные ролики используются для самостоятельного миофасциального релиза — техники, которая оказывает давление на напряжённые или болезненные мышцы, помогая снять напряжение. В качестве разминки пенный ролик может помочь уменьшить скованность, улучшить кровообращение и увеличить диапазон движений.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Durkiewicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фоам-роллер

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Sports Rehabilitation, в сочетании со статической растяжкой после тренировки он может даже привести к заметному улучшению гибкости.

"Растяжка роликом уменьшает болезненность и напряжение, улучшая кровообращение и гибкость", — говорит персональный тренер из Нью-Джерси Франсиско Кабреха. "Когда мышцы напряжены, вероятность травм, таких как разрывы, выше".

Попробуйте следующие упражнения, чтобы расслабиться перед или после следующей тренировки.

Растяжка верхней части спины

Лягте спиной на пол. Подложите пенный валик под верхнюю часть спины и скрестите руки перед собой, раздвигая лопатки. Поднимите бёдра от пола, перенося вес на валик. Перенесите вес на одну сторону, перекатывая верхнюю часть спины к середине. Поменяйте стороны.

Вращение икроножными мышцами

Сидя, положите пенный валик под голень, а другую ногу поставьте на пол, перенеся на неё часть веса. Расположите руки по бокам или чуть позади себя и надавите вниз, чтобы оторвать бёдра от пола. Перекатывайтесь от колена к лодыжке. Повторите то же самое с другой ногой.

Вращение в паховой области

Лягте лицом вниз, положив одну ногу на пенный ролик так, чтобы она находилась напротив внутренней поверхности бедра. Перенесите вес на пенный ролик настолько, насколько это возможно. Стараясь расслабить мышцы внутренней поверхности бедра, прокатывайте ролик по области между бедром и коленом. Повторите то же самое с другой ногой.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

