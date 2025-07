Худеем с умом: эта ошибка в 10 раз чаще приводит к ожирению, чем недостаток тренировок

Ученые уверены, что только физические упражнения не спасут вас от ожирения

Годами люди списывали свою талию на недостаток времени в спортзале. Но новое исследование показывает, что настоящая проблема может заключаться в том, что вы едите, а не в том, как часто вы занимаетесь на беговой дорожке.

Полный мужчина

Ученые проанализировали ежедневное количество сжигаемых калорий, процентное содержание жира в организме и индекс массы тела (ИМТ) более 4000 взрослых из разных слоев общества — от охотников-собирателей до офисных работников.

К какому выводу они пришли? Количество энергии, которое люди тратят каждый день, на удивление одинаково, независимо от образа жизни. Итак, если мы все сжигаем примерно одинаковое количество калорий, почему ожирение продолжает расти? Исследователи утверждают, что ответ прост: он кроется в ваших запасах.

"Мы набираем вес не потому, что перестали двигаться. Мы набираем его потому, что переедаем", — заявил Fox News Digital нейрохирург из Флориды и эксперт по долголетию доктор Бретт Осборн.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что переедание примерно в 10 раз более важно, чем недостаток физической активности, в развитии глобального кризиса ожирения. И хотя физические упражнения критически важны для здоровья сердца, психического благополучия и долголетия, эксперты предупреждают, что рассчитывать на них для контроля веса нереально.

"Физические упражнения сжигают гораздо меньше калорий, чем люди думают", — сказал Осборн.

Проблему усугубляет наша растущая зависимость от ультраобработанных продуктов — калорийных, долго хранящихся закусок, разработанных так, чтобы игнорировать естественные сигналы организма о насыщении.

По словам экспертов, эти продукты способствуют опасному перееданию и способствуют ожирению там, где с ним раньше никогда не сталкивались. Линдси Аллен, дипломированный диетолог, отметила, что наращивание мышечной массы и борьба со стрессом также являются ключевыми факторами поддержания здорового обмена веществ, но ничто не заменит контроль над своим питанием.

"Если вас беспокоит лишний жир, сосредоточьтесь на количестве потребляемых калорий", — посоветовали авторы исследования Аманда МакГроски и Эми Люк.

Другими словами, пора перестать винить спортзал и начать искать решение проблем на кухне.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.