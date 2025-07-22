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Пробуждение с подвохом: что на самом деле происходит с телом на утренней тренировке

Врач назвала правила утренней тренировки: вода после сна, растяжка через 15 минут, бег — через час
2:25
Спорт

Многие сомневаются, полезно ли заниматься физической активностью сразу после пробуждения и на голодный желудок. Врач-терапевт и кардиолог Роксана Портнова рассказала, почему утренние тренировки могут быть полезными, если правильно подходить к процессу.

Девушка занимается бегом
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка занимается бегом

Утро с пользой для здоровья

Утренняя тренировка помогает не только проснуться и зарядиться энергией на весь день, но и запускает обмен веществ, что способствует сжиганию калорий. Также после тренировки вырабатываются эндорфины, которые улучшают настроение. Важно, однако, помнить, что физическая активность должна быть грамотной и учитывать состояние организма. После ночного сна организм находится в состоянии легкой обезвоженности, поэтому первым делом следует выпить стакан чистой воды, чтобы восполнить дефицит жидкости.

Растяжка — с утра

Для утренней тренировки небольшой интенсивности, например растяжки, можно начинать спустя 10-15 минут после пробуждения. За это время тело немного "проснется", и мягкая активность поможет подготовить мышцы и суставы к дальнейшему дню.

Более интенсивные тренировки

Для тренировок средней и высокой интенсивности, таких как силовые упражнения или бег, нужно подождать 30-60 минут после пробуждения. Это время нужно для того, чтобы организм мог перейти от состояния покоя к активной деятельности. Также перед интенсивной нагрузкой стоит провести разминку, чтобы снизить риск травм, так как мышцы и суставы после сна могут быть скованы.

Завтрак и тренировка

Что касается завтрака, то при занятиях низкой и средней интенсивности, если нет чувства голода, завтрак можно пропустить и поесть через 30-60 минут после тренировки. Важно, чтобы завтрак включал сложные углеводы и белки для восстановления организма и поддержания энергии. Если тренировка планируется интенсивной или длительной (более 60 минут), завтрак следует съесть за час до тренировки. В этом случае пища должна содержать быстроусвояемые углеводы, чтобы обеспечить организм энергией, а также белок, чтобы предотвратить разрушение мышц во время занятия.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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