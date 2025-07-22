Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Азаров предупредил о крахе экономики Украины из-за санкций США
Гуманитарная операция в Газе парализована: подробности задержания врачей ВОЗ
Детокс или миф? Развенчиваем популярные заблуждения о лимонной воде
Шведский наемник найден мертвым на Украине
Шоко-диета: врачи предупредили о вреде экстремального похудения
Иран, Россия и Китай проведут трёхсторонние переговоры по ядерной сделке
Забудьте о химии: проверенные народные средства, которые улучшат состояние вашей кожи
Виктория Боня призналась, что носит накладные ягодицы
Вдохновение для сада: старый кирпич как новый тренд в ландшафтном дизайне

Мостик — союзник для ягодиц или билет к травматологу? Одна незаметная ошибка может обойтись очень дорого

Мостик становится неэффективным из-за опоры на носки и прогиба поясницы — предупреждает тренер
1:49
Спорт

Мостик — одно из самых эффективных упражнений для тренировки ягодиц, но важно соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм и достичь максимальных результатов. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки, Акулина Бахтурина, раскрывает основные ошибки, которые чаще всего встречаются при выполнении этого упражнения.

ягодичный мост
Фото: freepik
ягодичный мост

Переизгиб поясницы

Одна из самых частых ошибок — это чрезмерный прогиб в пояснице, что приводит к лишнему напряжению и компрессии. Важно слегка подкрутить таз, сжать ягодицы и держать поясницу нейтральной. Подъем должен происходить за счет таза, а не спины.

Неправильная опора на стопы

Часто при выполнении ягодичного моста люди склонны опираться на носки или переднюю часть стопы, что снижает эффективность упражнения. Важно ставить пятки на одной линии с коленями, чтобы нагрузка правильно распределялась и фокусировалась на ягодичных мышцах, а не на квадрицепсах. Такая техника позволяет максимально активировать нужные мышцы и улучшить результаты.

Пассивные ягодицы

Когда ягодицы не включаются в работу, а все выполняют квадрицепсы и поясница, упражнение теряет свою эффективность. Чтобы этого не произошло, на верхней точке упражнения стоит задержаться на 1-2 секунды с максимальным сжатием ягодиц.

Слишком большой вес без контроля

Использование большого веса без правильного контроля приводит к травмам. Лучше всего сначала освоить движение с собственным весом, а затем постепенно добавлять утяжеление, будь то гантель, резинка или штанга. Также важно, чтобы технику контролировал опытный тренер.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange - "стержень, прут") — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Мостик становится неэффективным из-за опоры на носки и прогиба поясницы — предупреждает тренер
Вдохновение для сада: старый кирпич как новый тренд в ландшафтном дизайне
В Москве предлагают подписку на кошку с ежедневными фото за 500 рублей
Карелия ожидает открытия нового селекционно-племенного центра по разведению рыбы
Квартира Бородиной за 80 млн рублей — сравнение с отелем и критика дизайна
Окна можно закрыть без зажигания при длительном нажатии кнопок
Изучаем мир без языковых барьеров: мнение Квона Пинг Хо
Что нужно знать о картофельном отваре как удобрении
Британия ввела санкции против 135 танкеров, связанных с Россией
Как распознать тепловой удар: симптомы включают жар, слабость и головную боль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.