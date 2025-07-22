Мостик — союзник для ягодиц или билет к травматологу? Одна незаметная ошибка может обойтись очень дорого

Мостик — одно из самых эффективных упражнений для тренировки ягодиц, но важно соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм и достичь максимальных результатов. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки, Акулина Бахтурина, раскрывает основные ошибки, которые чаще всего встречаются при выполнении этого упражнения.
Одна из самых частых ошибок — это чрезмерный прогиб в пояснице, что приводит к лишнему напряжению и компрессии. Важно слегка подкрутить таз, сжать ягодицы и держать поясницу нейтральной. Подъем должен происходить за счет таза, а не спины.
Часто при выполнении ягодичного моста люди склонны опираться на носки или переднюю часть стопы, что снижает эффективность упражнения. Важно ставить пятки на одной линии с коленями, чтобы нагрузка правильно распределялась и фокусировалась на ягодичных мышцах, а не на квадрицепсах. Такая техника позволяет максимально активировать нужные мышцы и улучшить результаты.
Когда ягодицы не включаются в работу, а все выполняют квадрицепсы и поясница, упражнение теряет свою эффективность. Чтобы этого не произошло, на верхней точке упражнения стоит задержаться на 1-2 секунды с максимальным сжатием ягодиц.
Использование большого веса без правильного контроля приводит к травмам. Лучше всего сначала освоить движение с собственным весом, а затем постепенно добавлять утяжеление, будь то гантель, резинка или штанга. Также важно, чтобы технику контролировал опытный тренер.
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