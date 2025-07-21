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Тренировка на сковородке: чем грозит спорт в +25°C и как избежать фиаско

Фитнес-тренер рекомендовал тренироваться в жару только утром или вечером
1:46
Спорт

Летние тренировки могут быть настоящим испытанием, особенно когда жара на улице становится невыносимой. Как же сохранить эффективность занятий и при этом не навредить организму? Фитнес-тренер Марк Латынин делится важными советами для безопасных тренировок в условиях высокой температуры.

Прыжки на скакалке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прыжки на скакалке

Вода — ваш лучший друг

Один из важнейших аспектов тренировок в жару — поддержание водного баланса. Рекомендуется пить воду небольшими глотками до и после тренировки.

Лучше избегать напитков с кофеином и алкоголя, так как они способствуют обезвоживанию — отмечает Марк Латынин.

В качестве альтернативы можно использовать изотоники, которые помогают восстановить водно-солевой баланс организма.

Время занятий

Чтобы избежать перегрева, лучше всего тренироваться в утренние часы (до 9:00) или в вечернее время (после 19:00). В это время солнечная активность значительно ниже, и риск теплового удара минимален.

Интенсивность тренировок

В жаркую погоду стоит уменьшить интенсивность и продолжительность тренировок, чтобы избежать перегрева организма. Если во время занятий появляются симптомы, такие как слабость, головокружение или тошнота, лучше немедленно прекратить тренировки и дать организму время на восстановление.

Одежда и аксессуары

Правильная экипировка также играет большую роль. Легкая, светлая и дышащая одежда из влагостойких материалов — это идеальный выбор. Не забывайте о головном уборе, а если тренировка проходит на открытом воздухе — солнцезащитные очки и крем с SPF помогут избежать неприятных последствий для кожи.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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