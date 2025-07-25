Открытие учёных: носимые устройства удержат вас в форме и после 50

Восемьдесят процентов успеха: как умные часы помогают в достижении фитнес-целей

2:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Независимо от того, кто вы, начать тренироваться может быть непросто. Встать с кровати или пропустить вечерний просмотр сериала, чтобы потренироваться или позаниматься на беговой дорожке, кажется тяжким испытанием. Но если вам удастся начать тренировку и продержаться хотя бы 20 минут, вы почувствуете прилив эндорфинов.

Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы

А как только вы начнёте регулярно заниматься и замечать прогресс в самочувствии и физической форме, вам станет легче приходить на тренировки.

Современные технологии позволяют проще, чем когда-либо, отслеживать свой прогресс в режиме реального времени и поддерживать мотивацию. Согласно новому исследованию, использование носимых устройств не только повышает мотивацию, но и в семь раз увеличивает вероятность оставаться активным в течение нескольких месяцев подряд.

В исследовании, опубликованном в BMJ Open, приняли участие 125 взрослых в возрасте от 40 до 75 лет, которым недавно был поставлен диагноз диабет 2 типа. Участники исследования работали со специалистом по физическим упражнениям, который помог им составить индивидуальный шестимесячный план физической активности.

Затем участников разделили на две группы: одна группа носила умные часы, которые отслеживали движение и пульс, а также отправляли участникам текстовые сообщения в зависимости от их прогресса, в то время как другая группа тренировалась без каких-либо устройств.

Участники группы, использующие носимые устройства, также могли получать сообщения от тренера в режиме реального времени во время тренировок. Результаты удивили исследователей. По сравнению с группой без смарт-часов, группа с носимыми устройствами в 10 раз чаще занималась спортом регулярно.

Спустя шесть месяцев эта вероятность оставалась в семь раз выше, и даже спустя год уровень их активности оставался выше.

К концу программы более половины участников группы с умными часами достигли рекомендуемого уровня активности. В то же время, только 17% участников контрольной группы смогли поддерживать его.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

