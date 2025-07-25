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Падение вбок: 58% пожилых людей движутся медленнее, чем молодые

Ученые рассказали, зачем нужно укреплять руки пожилым людям
3:05
Спорт

Когда человек начинает терять равновесие на скользкой поверхности, естественной реакцией является поднятие рук для восстановления равновесия. Согласно исследованию, взрослые в возрасте 65 лет и старше могут двигать руками медленнее при скольжении, что может увеличить риск падения.

Бабушка в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бабушка в спортзале

Статья, опубликованная в журнале Scientific Reports, стала первым анализом движений рук, корректирующих равновесие, которые могут способствовать снижению частоты переломов шейки бедра, заявил старший автор исследования Джонатан Ли-Конфер, доктор философии. Он и его коллеги изучали ходьбу пожилых людей в повседневных условиях.

"Мы знаем, что пожилые люди теряют массу плечевых мышц, используемых для этих типов движений руками", — сказал Ли-Конфер. "Это исследование восполняет пробел, изучая особенности движений пожилых людей и выявляя негативное влияние поскальзывания на функциональные возможности".

Исследовательская группа собрала данные по двум группам участников: средний возраст первой группы составил 26 лет, а второй — 72 года.

Они обнаружили, что все участники достигли сопоставимого пикового отведения руки при поскальзываниях одинаковой степени тяжести; однако участники старшей группы в среднем были на 58% медленнее, чем участники младшей группы.

Кроме того, они обнаружили, что более быстрые, более резкие коррекции положения руки помогли ограничить движение всего тела во время поскальзывания, количественно определив разницу в смещении тела участников в сторону всего в 1/25 секунды.

"На самом деле, это довольно много — примерно на дюйм в сторону. Поэтому, если человек запаздывает с движением руки, он упадет сильнее вбок, чем если бы он смог быстро среагировать", — сказал Ли-Конфер, добавив, что до семи лет назад в сообществе физиотерапевтов преобладало мнение, что поскальзывание приводит к падению назад.

Предыдущее исследование Ли-Конфер показало, что многие люди падают вбок. Это различие важно для предотвращения травм, поскольку падения, вызванные поскальзыванием, тесно связаны с переломами шейки бедра.

"Когда пожилой человек получает перелом шейки бедра, это может произойти только при падении вбок, а не только назад", — сказал он.

Новое исследование закладывает основу для дальнейших исследований вмешательств, которые могли бы укрепить руки для улучшения реакции равновесия при поскальзывании. Он планирует выяснить, приводит ли укрепление целевых мышц с помощью быстрых подъемов гантелей в стороны к более быстрым движениям рук испытуемых при поскальзывании.

Движения рук, корректирующие равновесие, происходят почти так же быстро, как автоматический рефлекс, и использование имеющихся сил может ускорить процесс, сказал он.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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