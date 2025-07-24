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Как теннис влияет на здоровье: травмы ног и стоп, на которые игрокам следует обратить внимание

Учёные выяснили, как на самом деле теннис влияет на здоровье спортсменов
2:39
Спорт

Когда Новак Джокович, хромая, покинул Открытый чемпионат Франции 2024 года из-за разрыва мениска колена, все взоры были прикованы к вопросу, сможет ли он выступить на Уимблдоне. А когда в начале этого месяца Ник Кирьос третий год подряд снялся с Уимблдона из-за травмы колена, болельщики были разочарованы, но медицинские эксперты, возможно, не были удивлены. Это были не случайные несчастные случаи. Они напомнили о том, какую нагрузку элитный теннис оказывает на ноги и ступни.

Девушка играет в теннис
Фото: flickr.com by Tulane Public Relations, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка играет в теннис

Те же риски существуют для любого, кто берёт ракетку этим летом. Теннис требует взрывных движений, таких как выпады, повороты, спринты и резкие остановки. Каждая подача начинается с толчка пальцами ног. При каждом розыгрыше мяча вес переносится с пятки на переднюю часть стопы. В отличие от видов спорта с линейными движениями, таких как спринт, теннис создаёт постоянную разнонаправленную нагрузку на стопы и голеностопные суставы — две наиболее часто травмируемые части тела в игре.

Травяные корты, такие как Уимблдон, известны своей скользкостью, даже когда они сухие. Они обеспечивают меньшее сцепление, чем твердые корты, и могут увеличить риск поскальзывания и подвихов. Растяжения связок голеностопного сустава и травмы средней части стопы чаще встречаются на таких покрытиях, особенно у игроков, не использующих обувь, подходящую для данного покрытия.

Но проблемы не ограничиваются травой. Хардовые корты часто провоцируют повторяющиеся нагрузки на пятку или переднюю часть стопы. И хотя грунт более щадящий, он всё равно требует постоянных боковых движений. Независимо от покрытия, теннис оказывает нагрузку на мелкие суставы и кости стопы. Следовательно, даже лучшие теннисисты мира не застрахованы от этого.

Длительные проблемы со стопой Ника Кирьоса испортили ему несколько сезонов. Рафаэль Надаль боролся с синдромом Мюллера-Вайса — редким заболеванием, которое повреждает ладьевидную кость стопы и требует специализированного лечения и специальных стелек.

В апреле 2024 года французский теннисист Артюр Казо подвернул лодыжку на Открытом чемпионате Барселоны, опубликовав вирусное изображение отека, которое подчеркнуло, насколько жестоким может быть этот вид спорта.

Уточнения

Ник Кирьос (англ. Nick Kyrgios, греч. Νίκος Κύργιος), полное имя Николас Хилми Кирьос (англ. Nicholas Hilmy Kyrgios; род. 27 апреля 1995 года в Канберре, Австралия) — австралийский теннисист, победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), финалист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022), победитель 11 турниров ATP (из них семь в одиночном разряде).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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