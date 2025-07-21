Первый тур РПЛ показал, что Зенит не потерял хватку: как прошёл матч с Ростовом

Зенит обыграл Ростов в первом туре РПЛ

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Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга вырвал победу у "Ростова" со счетом 2:1. Узнайте, как прошёл первый тур Российской премьер-лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зенит

За "Зенит" голы забили Матео Кассьерра и Андрей Мостовой с пенальти. В "Ростове" отличился Иван Комаров. Спорный момент случился на 83-й минуте, когда гол Лусиано Гонду не засчитали из-за положения вне игры после просмотра VAR.

Бразилец "Зенита" Жерсон, который обошелся клубу в 25 млн евро, дебютировал во втором тайме.

Напомним, что с 2003 года ФК "Зенит" не разу ни проигрывал в стартовых матчах чемпионата России. Следующая игра клуба пройдет против казанского "Рубина" на выезде в предстоящие выходные, сообщает Петербург2.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

