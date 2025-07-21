Степашин бьёт тревогу: кризис качества легионеров в РПЛ

Степашин раскритиковал качество легионеров в российских футбольных клубах

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказал озабоченность по поводу качества легионеров в российских футбольных клубах. По его мнению, многие приглашённые иностранные игроки не соответствуют необходимому уровню.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч Спартак - Зенит

Степашин отметил, что если в "Зените" играют высококлассные легионеры, то в клубах со средним бюджетом часто приобретают иностранцев, которые не смогли бы выступать даже в третьеразрядных лигах. Он задался вопросом о целесообразности таких приобретений, предложив делать ставку на развитие отечественных футболистов.

"Мне это непонятно. Зачем это нужно? Давайте подтягивать отечественных игроков. Вот на что нужно обратить внимание", — сказал Степашин, которого цитирует ТАСС.

По данным прошлого сезона РПЛ, "Краснодар" лидировал по количеству использованных легионеров, тогда как "Локомотив" реже всех привлекал иностранных игроков. Напомним, чемпионский титул в минувшем сезоне завоевал "Краснодар", серебряным призёром стал петербургский "Зенит", а бронзу получил московский ЦСКА.

Уточнения

Серге́й Вади́мович Степа́шин (род. 2 марта 1952, Порт-Артур, Квантунская область) — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист.

