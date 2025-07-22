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Попа — как орех: упражнения, которые делают своё дело, пока вы дома и без макияжа

Тренер назвала эффективные упражнения на ягодицы без инвентаря
4:27
Спорт

Если вы хотите подтянуть и увеличить ягодицы, тренировки дома вполне могут дать результат — главное, соблюдать систему. По словам фитнес-тренера Ольги Дерендеевой, для эффективного роста мышц важна не только нагрузка, но и её частота. Оптимально тренироваться трижды в неделю, комбинируя силовые упражнения с многоповторными сетами.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка

"Одна тяжёлая тренировка в неделю не даст результата, даже если в ней восемь упражнений по четыре подхода", — отметила Ольга Дерендеева.

В начале недели лучше выполнять упражнения с высокой нагрузкой, а ближе к выходным — переходить к более лёгким, но многоповторным вариантам. Кроме того, девушкам стоит учитывать гормональный цикл: тяжёлые нагрузки лучше переносятся в начале, на 3-4 день цикла, а во время овуляции нагрузку разумно немного снизить.

Эффективные упражнения на ягодицы

Большой плюс домашних тренировок — они не требуют сложного оборудования. Всё, что нужно, — коврик, при желании — резинка и гантели.

Приседания

Это базовое упражнение задействует не только ягодицы, но и бёдра, и мышцы кора.

  • Встаньте, расставив ноги чуть шире плеч.

  • Медленно опускайтесь на вдохе, отводя таз назад.

  • Подъём — на выдохе, упор на пятки.

  • Не выпрямляйте колени до конца — они должны оставаться слегка согнутыми.

Ягодичный мостик

Отличное упражнение для нижней части тела. Вариант с резинкой усиливает нагрузку.

  • Лягте на спину, согните ноги, резинка — над коленями.

  • Поднимите таз, напрягая ягодицы и отводя колени в стороны.

  • Задержитесь на пике и медленно опуститесь.

Для продвинутых: выполните мостик, опираясь спиной на скамью или диван, добавив вес (гантель или штангу) на бёдра.

Выпады назад

Это упражнение помогает проработать каждую ягодицу по отдельности.

  • Сделайте шаг назад, опираясь на носок задней ноги (можно скользить по полу).

  • Следите, чтобы колено опорной ноги не выходило за носок.

  • Возвращайтесь в исходное положение с опорой на пятку.

Также стоит включить в программу прыжковые приседания, боковые махи ногами, тяги и "лягушку" (frog pump) — все они задействуют ягодицы под разными углами.

Техника — важнее количества

Мышцы растут не от количества подходов, а от качества их выполнения. Ольга Дерендеева подчёркивает важность темпа: негативная фаза (например, опускание в приседе) должна длиться около трёх секунд, а активная (напряжение мышцы — подъём) — один. Такой ритм увеличивает время под нагрузкой и делает упражнение более эффективным.

Питание: как кормить мышцы

Чтобы ягодицы не только подтянулись, но и увеличились в объёме, необходимо правильно питаться. Если стоит цель сбросить вес — придерживайтесь дефицита калорий. Но для роста мышечной массы, наоборот, нужен профицит — и особенно достаточное количество углеводов.

Белки, жиры и углеводы — все три компонента важны. При этом:

  • 1 г белка = 4 ккал

  • 1 г углеводов = 4 ккал

  • 1 г жира = 9 ккал

Набрать калории можно и на сладостях, но мышцы это не построит — важно качество калорий. Отдавайте предпочтение цельным продуктам: нежирному мясу, рыбе, крупам, овощам, яйцам и орехам.

"Без углеводов мышцы не будут расти", — подчеркнула Дерендеева.

Наблюдайте за прогрессом. Если в течение 6-8 недель нет изменений, пересмотрите рацион: возможно, вы потребляете слишком мало белка или делаете недостаточную нагрузку.

Что делать, если результата нет

Если несмотря на старания, прогресс застопорился, это сигнал пересмотреть подход. Возможно, нужно:

  • увеличить тренировочный объём;

  • заменить упражнения;

  • скорректировать питание;

  • больше отдыхать между тренировками.

Главное — быть терпеливыми. Тело не меняется за неделю, но регулярность, внимание к технике и питание обязательно дадут результат.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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