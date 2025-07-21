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Включили второе дыхание: как Зенит вырвал победу у Ростова

Барриос: Победа над Ростовом доказала готовность Зенита к сезону
1:24
Спорт

Петербургский "Зенит" успешно начал новый сезон Российской Премьер-Лиги, одержав победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в первом туре чемпионата. Матч получился напряженным, но команда смогла переломить ход игры во втором тайме и добиться важного результата.

Зенит
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зенит

"Матч с "Ростовом" выдался сложным, но мы победили, и это главное. У всех было желание выиграть. Мы смогли изменить ситуацию во втором тайме. Я доволен победой и теперь буду думать о следующей игре", — сказал полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос в разговоре с Metaratings.

По мнению представителей клуба, эта победа подтвердила хорошую готовность команды к новому сезону. Однако в "Зените" понимают, что впереди долгий чемпионат, и коллективу предстоит продолжать работать над совершенствованием своей игры.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с казанским "Рубином" 27 июля. Тем временем "Ростов" уже 26 июля встретится с московским "Динамо" в рамках второго тура чемпионата.

Аналитики отмечают, что стартовая победа позволяет "Зениту" сразу включиться в борьбу за высокие места в турнирной таблице. Команда демонстрирует боевой настрой и намерена подтверждать статус одного из фаворитов российского футбола.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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