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Без спортзала, без диет: один вид прыжков избавляет от отеков и запускает метаболизм

Андрей Саблин назвал прыжки эффективным способом утренней активации
3:46
Спорт

Лимфатическая система — это "санитар" нашего организма: она выводит токсины, лишнюю жидкость и продукты распада. Но, в отличие от крови, лимфа движется не благодаря сердцу, а только при помощи движения мышц. Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, лимфа застаивается, что ведёт к отёкам, замедленному обмену веществ и снижению общего тонуса. Именно здесь на помощь приходят лимфодренажные прыжки — простые, но эффективные упражнения, не требующие ни инвентаря, ни специальной подготовки.

Домашняя тренировка для похудения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя тренировка для похудения

"Прыжки мягко стимулируют работу лимфатической системы, разгоняют жидкость и активизируют обменные процессы", — объяснил заведующий кафедрой "Физическое воспитание" МТУСИ Андрей Саблин.

Как это работает

При прыжках мышцы то сжимаются, то расслабляются, словно насос, помогая продвигать лимфу по сосудам. Такой процесс усиливает кровоток, улучшает питание клеток, ускоряет выведение токсинов и способствует нормализации метаболизма. Особенно полезно выполнять упражнения утром: они помогают проснуться, запускают гормональные процессы, улучшают настроение и повышают уровень энергии на весь день.

Стимуляция выработки адреналина и норадреналина способствует тому, что организм начинает активнее сжигать калории даже в состоянии покоя. А значит, утренние прыжки — это не только бодрость, но и помощь в похудении.

Кому подойдут лимфодренажные прыжки

Это упражнение особенно рекомендуется:

  • офисным работникам и людям с сидячей работой;

  • тем, кто хочет ускорить метаболизм и избавиться от утренних отёков;

  • всем, кто чувствует недостаток энергии по утрам.

Однако есть и противопоказания. Перед тем как включить прыжки в свою утреннюю рутину, стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас:

  • проблемы с суставами и позвоночником;

  • заболевания сердца или гипертония;

  • избыточный вес — в этом случае лучше начинать с щадящих, низкоударных упражнений.

Как правильно выполнять лимфодренажные прыжки

Упражнение можно делать сразу после пробуждения, натощак или спустя 20-30 минут после лёгкого завтрака — ориентируйтесь на своё самочувствие.

  1. Встаньте прямо, спина ровная, руки свободно вдоль тела.

  2. Начинайте с лёгких прыжков на месте — аккуратно, без сильного удара об пол.

  3. Постепенно увеличивайте амплитуду и темп, но не перегружайте суставы.

  4. Длительность — от 1 до 5 минут, по мере адаптации можно увеличивать.

  5. Важно прислушиваться к своему телу: если возникнет дискомфорт, снизьте интенсивность или сделайте перерыв.

Дополнительные упражнения для лучшего эффекта

Чтобы зарядка приносила максимум пользы и не надоедала, можно разнообразить её другими упражнениями, которые также стимулируют лимфоток:

  • Берпи — интенсивное упражнение с нагрузкой на всё тело и сердце;

  • Прыжки с высоким подъемом коленей — особенно полезны для пресса и кровообращения;

  • Прыжки в планке — активируют мышцы кора и укрепляют осанку;

  • Приседания с прыжком — помогают развивать мышцы ног и ягодиц, улучшают координацию.

Почему стоит попробовать

Лимфодренажные прыжки — это упражнение, которое можно делать буквально на месте, без тренажёров и абонементов. Они активизируют обмен веществ, запускают процесс очищения организма, улучшают настроение и дают заряд бодрости. Это отличный способ начать утро — особенно если вы ищете простую и доступную альтернативу тренировкам в зале.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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