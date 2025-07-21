Этот странный напиток из 90-х может запустить метаболизм: без спорта и подсчёта калорий

Чайный гриб изменил микробиом у людей с ожирением за 8 недель

4:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

В соцсетях — всплеск: фото "до и после", сторис про чудо-препараты и бесконечные обсуждения волшебной стройности. Препараты вроде "Оземпика", изначально придуманные для диабетиков, теперь на слуху у каждого, кто хочет сбросить вес быстро и без усилий. Их обсуждают за ужином, в кабинете косметолога и даже в шутках. Но у этой модной стройности есть и оборотная сторона: высокая цена, риски побочек и страх "отката".

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чайный гриб

Тем временем люди продолжают искать более мягкие и натуральные способы сбросить лишнее — и один из них неожиданно всплыл из глубин советского прошлого. Помните ту страшную банку с мутной живностью на кухне бабушки? Да-да, речь о чайном грибе. И сегодня он снова на пике популярности — уже не как диковинка, а как возможная альтернатива диетам и препаратам.

Что показали исследования

Недавнее исследование из Бразилии дало неожиданные результаты: если каждый день в течение восьми недель пить всего 200 мл домашней комбучи (а это и есть чайный гриб), то можно перестроить работу кишечника — особенно у людей с лишним весом. Участники эксперимента не изменяли рацион, не считали калории и не бегали по утрам. Но внутри у них действительно произошло что-то важное.

Комбуча, как выяснилось, не просто добавляет бактерии, как обычные пробиотики. Она создает такую среду в кишечнике, где начинают активно расти нужные штаммы — те, которые снижают воспаления, улучшают метаболизм и повышают чувствительность к инсулину. Особенно сильно вырос уровень бактерий Akkermansia muciniphila (укрепляет кишечный барьер, снижает воспаление) и Subdoligranulum (помогает контролировать уровень сахара и жира в организме).

Итог? Через восемь недель микробиом у участников с ожирением стал напоминать микробиом у людей с нормальной массой тела. А значит, организм начал работать по-новому — без таблеток и строгих диет.

Что говорят врачи

Мы обратились за комментарием к врачу, чтобы понять — действительно ли чайный гриб может стать помощником в борьбе с лишним весом или это всего лишь хайп.

Чайный гриб действительно может помочь наладить микрофлору, а вместе с ней — и метаболизм. Но полагаться только на него в вопросах похудения не стоит: без нормального питания и физической активности результата все равно не будет. Комбуча — это не волшебная замена диете и спорту, а скорее дополнительный инструмент.

Комбуча способствует росту полезных кишечных бактерий, которые борются с ожирением. Диета не требуется — акцент здесь сделан не на похудении без диеты, а на способности комбучи менять микробиоту без изменений в питании.

Сегодня доказана важнейшая роль кишечной микрофлоры в поддержании здоровой массы тела. Даже пересадка фекалий — да, звучит странно, но работает — используется как метод лечения ожирения. А комбуча может быть чем-то вроде мягкой альтернативы такому вмешательству. Конечно, при условии, что человек не ест пиццу три раза в день и не лежит на диване круглосуточно.

Кому стоит быть осторожным

Комбуча — не панацея. У напитка есть и противопоказания, особенно если вы готовите его сами.

Чайный гриб относится к нетоксичным продуктам питания, однако на него у некоторых людей возможны реакции непереносимости. При самостоятельном приготовлении дома, чайный гриб может быть достаточно кислым, что может раздражать желудок. Соответственно, людям с хроническими заболеваниями желудка нужно проконсультироваться с врачом прежде, чем начать употребление этого продукта.

А в бутылках из магазина — тоже не все так гладко. Там могут быть подсластители или сахар, а их переизбыток уже точно не помогает похудеть. Более того, такие напитки иногда вызывают диарею.

Тот самый странный гриб в банке, которого мы в детстве побаивались, возвращается — но теперь в статусе "инструмента здоровья". Он действительно может помочь в борьбе с лишним весом, если использовать его с умом. Главное — не ждать чудес, не заменять им рацион и не забывать про физическую активность. Тогда эффект будет не только возможным, но и устойчивым.

Уточнения

"Ча́йный гриб" — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

