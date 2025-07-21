Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок смарт-часов в России: Huawei увеличила долю до 18%
Сенатор Гибатдинов предложил списывать ипотеку при рождении ребёнка в России
Ума Турман: почему она не верила в успех Криминального чтива
Эффективные способы привыкнуть к тренировкам утром: постепенный подъем и подготовка с вечера
Опрос в Австралии: очные события улучшают настроение и психическое здоровье
Тушёные кабачки с рисом и овощами: рецепт для правильного питания
В тренажёрных залах России выявлены основные страхи новичков
Земля общая: Дима Билан столкнулся с непростыми правилами в Каппадокии
В Орегоне олень убил охотника, которого несколько часов преследовал

Россиянин сделал невозможное: золото на Универсиаде без флага на территории Германии

Россиянин Степанов стал чемпионом Универсиады в плавании на 1500 метров
1:30
Спорт

Кто бы мог подумать, что именно на самой изматывающей дистанции в плавании — 1 500 метров вольным стилем — вспыхнет золотая звезда российского спортсмена. Александр Степанов уверенно стал первым, принеся России очередной триумф на Универсиаде, проходящей в Германии.

Плаванье победа
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Плаванье победа

Пятая медаль для сборной России

Эта победа стала уже третьей золотой наградой для российской команды. Всего у сборной теперь пять медалей:

  • Три золотые
  • Одна серебряная
  • Одна бронзовая

И всё это — при условии, что россияне участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.

Заплыв, ставший легендой

Финал на полтора километра оказался настоящим испытанием выносливости. Но Степанов доказал, что именно на длинной дистанции у него нет равных. Его выступление стало настоящим украшением состязаний, проходящих в Германии.

Кто представляет Россию

На Универсиаде в этом году выступают 48 российских спортсменов, и, судя по результатам, каждый из них нацелен на результат. Несмотря на нейтральный статус, они не только достойно представляют страну, но и уверенно поднимаются на пьедестал.

Когда завершатся соревнования

Официальное завершение Универсиады запланировано на 27 июля. До этого момента у российских атлетов есть ещё шанс пополнить копилку медалей и закрепить свой успех.

Уточнения

Универсиа́да (Universiade) — международные и национальные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). 

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Алиев подал международный иск по делу о крушении самолёта AZAL под Актау
Смертельный выстрел на 100 км: китайская SH16 станет кошмаром Пентагона
Россиянин Степанов стал чемпионом Универсиады в плавании на 1500 метров
Эбергардт: немецкие компании теряют рабочие места из-за разрыва с Россией
Ваша поездка может закончиться больницей: этот городской транспорт может обернуться катастрофой
На конференции в Праге заявили о недооценённых рисках пестицидов
Любая плёнка на фарах теперь запрещена — новые правила ПДД
Аднан Куреши рассказала, что кошки помогают людям справляться со стрессом
Ртуть в вечной мерзлоте Арктики может вызвать экологическую катастрофу
Прищипка кустов и подкормка ускоряют налив и окраску плодов томатов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.