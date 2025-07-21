Россиянин сделал невозможное: золото на Универсиаде без флага на территории Германии

Россиянин Степанов стал чемпионом Универсиады в плавании на 1500 метров

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кто бы мог подумать, что именно на самой изматывающей дистанции в плавании — 1 500 метров вольным стилем — вспыхнет золотая звезда российского спортсмена. Александр Степанов уверенно стал первым, принеся России очередной триумф на Универсиаде, проходящей в Германии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Плаванье победа

Пятая медаль для сборной России

Эта победа стала уже третьей золотой наградой для российской команды. Всего у сборной теперь пять медалей:

Три золотые

Одна серебряная

Одна бронзовая

И всё это — при условии, что россияне участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.

Заплыв, ставший легендой

Финал на полтора километра оказался настоящим испытанием выносливости. Но Степанов доказал, что именно на длинной дистанции у него нет равных. Его выступление стало настоящим украшением состязаний, проходящих в Германии.

Кто представляет Россию

На Универсиаде в этом году выступают 48 российских спортсменов, и, судя по результатам, каждый из них нацелен на результат. Несмотря на нейтральный статус, они не только достойно представляют страну, но и уверенно поднимаются на пьедестал.

Когда завершатся соревнования

Официальное завершение Универсиады запланировано на 27 июля. До этого момента у российских атлетов есть ещё шанс пополнить копилку медалей и закрепить свой успех.

Уточнения

Универсиа́да (Universiade) — международные и национальные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU).



Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

