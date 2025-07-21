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Фигура как у фитоняшки, а живот всё равно торчит? Вот какие мышцы ты точно забываешь тренировать

Выпирающий живот без лишнего веса может указывать на слабость интимных мышц
4:15
Спорт

Ты качаешь пресс, правильно питаешься, не пропускаешь прогулки, а живот всё равно не уходит? Возможно, причина совсем не в животе, а в глубже — в мышцах тазового дна. Именно они поддерживают внутренние органы, отвечают за распределение внутрибрюшного давления и влияют на то, как выглядит твоя талия в зеркале.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Разбираемся, почему женское здоровье начинается с глубоких мышц и какие упражнения помогут подтянуть живот изнутри.

Почему живот выпирает, даже если ты стройная

Живот — одна из самых чувствительных зон на женском теле. И, к сожалению, он может торчать даже при полном отсутствии лишнего веса. Это связано не только с осанкой или слабым прессом, но и с состоянием мышц тазового дна. Именно они создают внутренний каркас, удерживающий органы на своих местах.

Когда тазовое дно ослаблено (из-за сидячего образа жизни, родов, гормональных изменений), внутрибрюшное давление перераспределяется неправильно. Результат: нижний живот "вываливается", появляется округлость, словно изнутри что-то "толкает". При этом пресс может быть в тонусе — и всё равно не поможет, если "фундамент" слабый.

Чем поможет тренировка тазового дна

Работа с интимными мышцами важна не только для женского здоровья — но и для внешнего вида живота. Эти глубокие мышцы:

  • Подтягивают низ живота изнутри.
  • Формируют здоровое внутрибрюшное давление.
  • Помогают держать осанку.

Всем известны упражнения Кегеля, но сегодня расскажем о трёх менее банальных упражнениях, которые легко включить в домашнюю тренировку — даже если у тебя нет коврика и времени на спортзал.

Подъёмы на колени

Это упражнение несложное, но активизирует глубокие мышцы, в том числе тазовое дно.

Как делать

  • Встань на колени, ноги на ширине плеч, руки — за голову.
  • Подтяни живот и напряги интимные мышцы, как будто втягиваешь их внутрь.
  • На вдохе плавно опускайся на пятки, на выдохе — возвращайся в исходное положение.
  • Повтори 15-20 раз, не торопясь. Работает не скорость, а осознанность.

Во время движения удерживай напряжение в тазовом дне. Представь, что ты держишь внутри "лифт", который нельзя уронить.

Мостик с акцентом

Знакомое всем упражнение на таз, но в этой версии мы подключаем глубинную мышечную работу.

Как делать

  • Ляг на спину, ноги согни в коленях, стопы на полу.
  • Руки вдоль тела, живот и тазовое дно — в лёгком напряжении.
  • Поднимай таз вверх медленно, чувствуя, как включаются мышцы.
  • В верхней точке зафиксируйся на пару секунд, не расслабляя интимные зоны.
  • Опускайся также медленно, сохраняя контроль.

Сделай 12-15 повторений. Главное — держать всё тело в тонусе и не забывать дышать.

Растяжка кошка с акцентом

Это не просто растяжка, а ещё и способ мягко подключить тазовое дно в статике.

Как делать

  • Встань на четвереньки, ладони и колени — под плечами и бёдрами.
  • Медленно "уезжай" руками вперёд, опуская грудь и подбородок к полу.
  • Останься в этой позе минимум на 20-30 секунд.
  • Внутри — почувствуй работу тазового дна: можешь мягко напрягать и расслаблять его волнообразно, как при дыхании.

Это упражнение особенно хорошо в завершении комплекса: оно расслабляет спину, открывает грудной отдел и активирует глубинные мышцы.

Маленькие мышцы — большой эффект

Регулярная работа с мышцами тазового дна способна не только подтянуть живот, но и улучшить общее самочувствие, интимную чувствительность, настроение. Она не требует сложных тренажёров и много времени. А главное — ты начнёшь чувствовать своё тело совсем по-другому.

Начни с этих трёх упражнений — и уже через 2-3 недели почувствуешь разницу: осанка станет ровнее, живот — подтянутее, а в теле появится уверенность и лёгкость.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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