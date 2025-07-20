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Кержаков vs молодёжь: как 38-летний вратарь ставит всех на место

Михаил Кержаков о целях на сезон 2025/2026: игровая практика и наставничество
1:34
Спорт

Опытный голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков, несмотря на солидный для футболиста возраст, продолжает активно готовиться к сезону 2025/2026.

Михаил Кержаков
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Михаил Кержаков

В интервью официальному сайту клуба 38-летний спортсмен обозначил две ключевые цели: продолжение игровой практики и наставничество молодых футболистов.

Кержаков подчеркнул важность соревновательных эмоций и адреналина, которые мотивируют его продолжать карьеру.

"Футболист зависим от этих эмоций и адреналина. Сколько бы тебе лет ни было, хочется вновь и вновь чувствовать эту энергетику", — сказал Кержаков.

Параллельно с игровыми амбициями вратарь видит свою миссию в передаче опыта молодым коллегам. Он намерен помогать не только другим голкиперам, но и полевым игрокам, выступая примером профессионального отношения к тренировкам и повседневной жизни команды.

"В шутку уже говорил ребятам: «Я здесь, чтобы вам стало стыдно, если будете халявить, глядя на меня, 38-летнего дедушку", - добавил Кержаков.

Михаил Кержаков является одним из немногих вратарей российского футбола, кто продолжает выступать на профессиональном уровне после 38 лет. За свою карьеру он провел более 450 официальных матчей, а его опыт особенно ценен в эпоху, когда средний возраст игроков в топ-клубах продолжает снижаться.

Уточнения

Михаи́л Анато́льевич Кержако́в (род. 28 января 1987, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист, вратарь петербургского «Зенита». 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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