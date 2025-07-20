Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В поисках лучшей жизни в Гонконге: с чем сталкиваются домашние работники-мигранты
Косметолог Кузнецова назвала нитевые подтяжки и шлифовки самыми рискованными процедурами
В Индонезии охраняемый архипелаг Раджа-Ампат поражает подводным биоразнообразием
Агрономы рекомендовали замачивать семена петрушки для ускорения всходов
Косатки изматывают китов координированными атаками — данные наблюдений 2021 года
Эксперты раскрыли секреты быстрого приготовления жаренной картошкии
На Марсе обнаружили более 15 тысяч километров древних речных долин
Что делать, если арендатор не платит за квартиру: порядок действий по ГК РФ
Водителям советуют останавливаться за 1 метр до разметки

Живот больше не выпирает: неожиданная техника стройного пресса

Упражнение вакуум для живота активизирует поперечные мышцы пресса
3:38
Спорт

Хотите стройную талию и подтянутый пресс — без тренажеров и жестких диет? Тогда вам точно стоит попробовать упражнение, которое раньше использовали бодибилдеры, чтобы выглядеть на сцене безупречно. Это — "вакуум живота". Простая техника, которую можно выполнять дома, в офисе и даже в метро.

Стройный пресс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Стройный пресс

Почему вакуум — это не просто модное слово

Поперечная мышца живота — это нечто вроде природного корсета. У нетренированных людей она ослаблена и растянута, поэтому живот начинает "выпирать". Вакуум помогает вернуть ей тонус и эластичность. За счёт регулярной тренировки уменьшается объём талии, подтягивается пресс и даже улучшается осанка.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Вакуум активно применяли бодибилдеры. Арнольд Шварценеггер - один из самых известных поклонников этого упражнения.

Как работает вакуум: неочевидные плюсы

  • Уменьшает объём талии
  • Активирует глубокие мышцы пресса
  • Улучшает дыхание и увеличивает объём лёгких
  • Снижает уровень стресса
  • Корректирует осанку

В совокупности с правильным питанием и физической активностью результат становится поразительным уже через три недели. Главное — делать упражнение хотя бы 5 раз в неделю.

Лучшее время для вакуума — утро

Почему именно утро? Потому что на голодный желудок проще втянуть живот и активизировать внутренние мышцы. Кроме того, такая практика стимулирует кровообращение и разгоняет обмен веществ. Всё, что вам нужно — зеркало и 5 минут времени.

Техника выполнения: кратко и по делу

Для новичков: начать лёжа

  1. Ложитесь на спину, руки вдоль тела, ноги согнуты.
  2. Сделайте глубокий выдох и полностью опустошите лёгкие.
  3. Втяните живот как можно сильнее — не дышите.
  4. Зафиксируйте положение на 10-15 секунд.
  5. Сделайте вдох (живот не расслаблять!), снова напрягите мышцы и удерживайте.
  6. Повторите несколько раз с перерывами.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Со временем старайтесь увеличивать длительность с 15 секунд до минуты. Главное — не переусердствовать и делать всё в удовольствие.

Если уже есть опыт:

  • Выполняйте стоя, перед зеркалом
  • Вдох — 3-5 секунд
  • Медленный выдох — одновременно втягиваем живот и удерживаем напряжение
  • Сделайте 5-10 подходов

Вакуум для похудения — это реально

Да, и вот почему: при регулярном выполнении (от 3 раз в неделю) увеличивается напряжение поперечной мышцы, что даёт визуальный эффект "втянутого" живота. Но важно помнить: без дефицита калорий и нормального питания результат будет не таким ярким.

Кому нельзя делать вакуум

Несмотря на простоту, есть противопоказания:

  • Беременность
  • Менструация
  • Грыжи
  • Язвенные болезни
  • Хронические заболевания ЖКТ

Если у вас что-то из этого списка — отложите практику. В остальных случаях — приступайте и наслаждайтесь результатом.

Подводим итоги

"Вакуум живота" — это простой и доступный способ сделать фигуру более стройной, а пресс — подтянутым. При этом вы не тратите деньги на тренажёры или фитнес-зал. Главное — выполнять технику правильно и регулярно. Уже через 21 день вы заметите, как изменилась ваша талия. А если не верите — сделайте фото до и после. Только не удивляйтесь, когда начнёте получать комплименты.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
В поисках лучшей жизни в Гонконге: с чем сталкиваются домашние работники-мигранты
Косметолог Кузнецова назвала нитевые подтяжки и шлифовки самыми рискованными процедурами
Упражнение вакуум для живота активизирует поперечные мышцы пресса
В Индонезии охраняемый архипелаг Раджа-Ампат поражает подводным биоразнообразием
Агрономы рекомендовали замачивать семена петрушки для ускорения всходов
Косатки изматывают китов координированными атаками — данные наблюдений 2021 года
Эксперты раскрыли секреты быстрого приготовления жаренной картошкии
На Марсе обнаружили более 15 тысяч километров древних речных долин
Что делать, если арендатор не платит за квартиру: порядок действий по ГК РФ
Водителям советуют останавливаться за 1 метр до разметки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.