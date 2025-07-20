Усик вернул себе корону абсолютного чемпиона — всё решилось быстрее, чем вы думаете

5-й раунд. Один удар. Один чемпион. Именно так завершился второй бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинец не просто победил — он вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Поединок прошёл в Лондоне и длился всего пять раундов. Усик с самого начала контролировал ход боя: был подвижнее, точнее и техничнее. Британец Дюбуа выглядел опасно в четвёртом раунде, когда провёл несколько мощных атак, но этого оказалось недостаточно.
В пятом раунде всё решилось за считанные секунды.
Сначала — встречный удар справа от Усика. Нокдаун.
Дюбуа встал. Попытался продолжить.
И тут же пропустил ещё один тяжёлый удар — слева.
Второй нокдаун. Судья отсчитал десять секунд и остановил бой.
Это была вторая встреча Усика и Дюбуа. Первая состоялась в 2023 году и тогда завершилась нокаутом в 9-м раунде. Сценарий повторился: Усик снова был быстрее и техничнее, а Дюбуа — не успевал за ходом поединка.
Матч стал одним из самых дорогих в истории супертяжёлого веса:
Победой Усик:
На профессиональном ринге украинец по-прежнему не знает поражений:
24 победы, 15 из них — нокаутом.
27-летний Даниэль Дюбуа в сентябре 2024 года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и завоевал пояс IBF. Однако удержать титул ему не удалось — уже в первом бою в статусе чемпиона он потерпел поражение.
Теперь у него:
На 18 апреля 2026 года анонсирован третий бой Усика и Тайсона Фьюри. Их противостояние стало центральной интригой последних лет. После двух побед украинца — остаётся вопрос: будет ли третья столь же уверенной.
Список чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе в хронологическом порядке — титул присуждается боксёрам-профессионалам, вес которых превышает 90,71 кг или 200 фунтов.
Нока́ут (англ. knockout) — один из возможных исходов поединка в спортивных единоборствах.
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