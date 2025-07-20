Усик вернул себе корону абсолютного чемпиона — всё решилось быстрее, чем вы думаете

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в Лондоне 20 июля

3:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

5-й раунд. Один удар. Один чемпион. Именно так завершился второй бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинец не просто победил — он вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нокаут

Неожиданный финал: как всё произошло

Поединок прошёл в Лондоне и длился всего пять раундов. Усик с самого начала контролировал ход боя: был подвижнее, точнее и техничнее. Британец Дюбуа выглядел опасно в четвёртом раунде, когда провёл несколько мощных атак, но этого оказалось недостаточно.

В пятом раунде всё решилось за считанные секунды.

Сначала — встречный удар справа от Усика. Нокдаун.

Дюбуа встал. Попытался продолжить.

И тут же пропустил ещё один тяжёлый удар — слева.

Второй нокдаун. Судья отсчитал десять секунд и остановил бой.

Повтор истории: бой как дежавю

Это была вторая встреча Усика и Дюбуа. Первая состоялась в 2023 году и тогда завершилась нокаутом в 9-м раунде. Сценарий повторился: Усик снова был быстрее и техничнее, а Дюбуа — не успевал за ходом поединка.

Миллионы на кону

Матч стал одним из самых дорогих в истории супертяжёлого веса:

Александр Усик получит за бой $132 млн

Даниэль Дюбуа — $71 млн

Общий доход — свыше $200 млн на двоих.

Статус, титулы и абсолют

Победой Усик:

в пятый раз защитил титулы по версиям WBA Super и WBO

во второй раз — пояс WBC

вернул титул по версии IBF, от которого отказался после боя с Фьюри в 2024 году

На профессиональном ринге украинец по-прежнему не знает поражений:

24 победы, 15 из них — нокаутом.

История титулов и громких боёв

2021: победа над Джошуа, завоевание титулов WBA, IBF, WBO

2022: повторная победа над Джошуа — первая защита

2023: защита титулов в бою с Дюбуа

2024: дважды победил Фьюри решением судей, став абсолютным чемпионом

Затем — отказ от пояса IBF из-за невозможности провести добровольную защиту

2025: возвращение IBF, новый нокаут над Дюбуа

Британская драма: путь Дюбуа

27-летний Даниэль Дюбуа в сентябре 2024 года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и завоевал пояс IBF. Однако удержать титул ему не удалось — уже в первом бою в статусе чемпиона он потерпел поражение.

Теперь у него:

22 победы

3 поражения

21 нокаут

Что дальше

На 18 апреля 2026 года анонсирован третий бой Усика и Тайсона Фьюри. Их противостояние стало центральной интригой последних лет. После двух побед украинца — остаётся вопрос: будет ли третья столь же уверенной.

Уточнения

Список чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе в хронологическом порядке — титул присуждается боксёрам-профессионалам, вес которых превышает 90,71 кг или 200 фунтов.



Нока́ут (англ. knockout) — один из возможных исходов поединка в спортивных единоборствах.

