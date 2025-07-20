Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор Цартас: отдых — это право, а не роскошь, даже в условиях экономического кризиса
Не только кондиционер: как растение помогает охладить квартиру на 3 градуса
В июле после чеснока высаживают пекинскую капусту, салат и шпинат
Как правильно отбить и приготовить свиные отбивные
Франция создала самый мощный лазер в мире: сферы применения
За вождение после застолья грозит штраф и лишение прав
Защита волос от солнечных лучей: как шляпы и платки помогают сохранить их здоровье
В Китае создали первого в мире робота-гуманоида, который может самостоятельно заменять собственные аккумуляторы
Трубочки со сгущёнкой — классический рецепт с пошаговой инструкцией

Усик вернул себе корону абсолютного чемпиона — всё решилось быстрее, чем вы думаете

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в Лондоне 20 июля
3:20
Спорт

5-й раунд. Один удар. Один чемпион. Именно так завершился второй бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинец не просто победил — он вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Нокаут
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нокаут

Неожиданный финал: как всё произошло

Поединок прошёл в Лондоне и длился всего пять раундов. Усик с самого начала контролировал ход боя: был подвижнее, точнее и техничнее. Британец Дюбуа выглядел опасно в четвёртом раунде, когда провёл несколько мощных атак, но этого оказалось недостаточно.

В пятом раунде всё решилось за считанные секунды.
Сначала — встречный удар справа от Усика. Нокдаун.
Дюбуа встал. Попытался продолжить.
И тут же пропустил ещё один тяжёлый удар — слева.
Второй нокдаун. Судья отсчитал десять секунд и остановил бой.

Повтор истории: бой как дежавю

Это была вторая встреча Усика и Дюбуа. Первая состоялась в 2023 году и тогда завершилась нокаутом в 9-м раунде. Сценарий повторился: Усик снова был быстрее и техничнее, а Дюбуа — не успевал за ходом поединка.

Миллионы на кону

Матч стал одним из самых дорогих в истории супертяжёлого веса:

  • Александр Усик получит за бой $132 млн
  • Даниэль Дюбуа — $71 млн
  • Общий доход — свыше $200 млн на двоих.

Статус, титулы и абсолют

Победой Усик:

  • в пятый раз защитил титулы по версиям WBA Super и WBO
  • во второй раз — пояс WBC
  • вернул титул по версии IBF, от которого отказался после боя с Фьюри в 2024 году

На профессиональном ринге украинец по-прежнему не знает поражений:
24 победы, 15 из них — нокаутом.

История титулов и громких боёв

  • 2021: победа над Джошуа, завоевание титулов WBA, IBF, WBO
  • 2022: повторная победа над Джошуа — первая защита
  • 2023: защита титулов в бою с Дюбуа
  • 2024: дважды победил Фьюри решением судей, став абсолютным чемпионом
  • Затем — отказ от пояса IBF из-за невозможности провести добровольную защиту
  • 2025: возвращение IBF, новый нокаут над Дюбуа

Британская драма: путь Дюбуа

27-летний Даниэль Дюбуа в сентябре 2024 года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и завоевал пояс IBF. Однако удержать титул ему не удалось — уже в первом бою в статусе чемпиона он потерпел поражение.

Теперь у него:

  • 22 победы
  • 3 поражения
  • 21 нокаут

Что дальше

На 18 апреля 2026 года анонсирован третий бой Усика и Тайсона Фьюри. Их противостояние стало центральной интригой последних лет. После двух побед украинца — остаётся вопрос: будет ли третья столь же уверенной.

Уточнения

Список чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе в хронологическом порядке — титул присуждается боксёрам-профессионалам, вес которых превышает 90,71 кг или 200 фунтов.

Нока́ут (англ. knockout) — один из возможных исходов поединка в спортивных единоборствах. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности
Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью
Огурцы не формируют плоды из-за холодной воды и избытка азота
Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов
Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123
Натуральная паста для очистки духовки из трёх простых ингредиентов: как приготовить и использовать
Прохор Шаляпин посочувствовал Ларисе Гузеевой после произошедшего на Бали
Стрижка не ускоряет рост волос: вот что на самом деле влияет на длину
Технологии будущего: как кремниевые аккумуляторы изменят рынок электросуперкаров
Почему остатки еды в холодильнике иногда приобретают странный вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.