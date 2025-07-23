Превращаются ли мышцы в жир, если мы перестаём их качать? Ответили эксперты

Мнение о том, что мышцы превращаются в жир, когда человек прекращает заниматься спортом, является одним из самых распространенных заблуждений в мире фитнеса.
По данным различных специализированных источников, мышцы и жир — это совершенно разные ткани, и одна не может быть преобразована в другую.
Что на самом деле происходит, когда мы прекращаем тренировки?
Когда человек прерывает тренировку, его мышцы начинают подвергаться процессу, называемому атрофией. Это означает, что без стимуляции они уменьшаются в размере и силе.
Это явление возникает, потому что организму больше не нужно поддерживать неиспользуемую мышечную ткань, что приводит к её постепенному разрушению.
В то же время снижение физической активности означает снижение ежедневных энергетических затрат. Если потребление калорий остаётся прежним, то есть если вы продолжаете питаться так же, как и во время регулярных тренировок, избыток энергии, как правило, откладывается в виде жира.
Сочетание потери мышечной массы и набора жира может создать впечатление, что мышцы трансформировались в жир, хотя с биологической точки зрения это не так.
Прекращение физических упражнений может привести к изменениям в организме за считанные дни. По словам Эбботта, учащение пульса в состоянии покоя и снижение выносливости можно наблюдать уже в первую неделю отсутствия активности.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.