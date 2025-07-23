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Превращаются ли мышцы в жир, если мы перестаём их качать? Ответили эксперты

Эксперты рассказали, что происходит с мышцами, если перестать их тренировать
1:33
Спорт

Мнение о том, что мышцы превращаются в жир, когда человек прекращает заниматься спортом, является одним из самых распространенных заблуждений в мире фитнеса.

Разминка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разминка

По данным различных специализированных источников, мышцы и жир — это совершенно разные ткани, и одна не может быть преобразована в другую.

Что на самом деле происходит, когда мы прекращаем тренировки?

Когда человек прерывает тренировку, его мышцы начинают подвергаться процессу, называемому атрофией. Это означает, что без стимуляции они уменьшаются в размере и силе.

Это явление возникает, потому что организму больше не нужно поддерживать неиспользуемую мышечную ткань, что приводит к её постепенному разрушению.

В то же время снижение физической активности означает снижение ежедневных энергетических затрат. Если потребление калорий остаётся прежним, то есть если вы продолжаете питаться так же, как и во время регулярных тренировок, избыток энергии, как правило, откладывается в виде жира.

Сочетание потери мышечной массы и набора жира может создать впечатление, что мышцы трансформировались в жир, хотя с биологической точки зрения это не так.

Прекращение физических упражнений может привести к изменениям в организме за считанные дни. По словам Эбботта, учащение пульса в состоянии покоя и снижение выносливости можно наблюдать уже в первую неделю отсутствия активности.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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