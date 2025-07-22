Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт и насыщенный вкус: фаршированный перец как находка для постного меню
Жестокое нападение на модель Марии Ковальчук в Дубае: кто виноват?
Критический рубеж почти пройден: будет ли климат восстановлен
Синий кит признан крупнейшим животным в истории Земли — данные зоологов
Тарифы и налоги душат рынок бюджетных автомобилей
Никаких загрязнений: 5 средств для глубокого очищения кожи, которые работают безупречно
Ракией против нечисти: как живёт деревня, где боятся мёртвых
В июне 2025 года в Москве зарегистрировано 3,5 тыс. ипотечных ДДУ — Росреестр
Экономист Шнейдерман посоветовал покупать доллары до начала осени

Зачем беременным тренировать мышцы кора — и какие упражнения помогут это сделать безопасно

2:08
Спорт

Мышцы корпуса поддерживают позвоночник, помогают поддерживать равновесие и устойчивость, а также позволяют телу эффективно двигаться.

ягодичный мост
Фото: freepik
ягодичный мост

Эти мышцы претерпевают значительные изменения во время беременности из-за растущего живота, а это значит, что некоторые упражнения не подходят.

"Когда вы беременны и ваш ребёнок растёт, мышцы кора буквально расходятся посередине, чтобы освободить место для роста живота", — говорит Дженни Фрэнсис-Таунсон, сертифицированный тренер и создатель программы Mamma Rebuild в приложении RWL.

Это приводит к значительной слабости вашего тела, и вы теряете устойчивость и силу живота, необходимые для движений [например, планки], а также силу мышц тазового дна.

Однако это не значит, что вам следует пропускать основные упражнения. На самом деле, по словам Фрэнсис-Таунсон, поддержание силы мышц средней части тела во время беременности предотвратит накопление давления на поясницу.

Вот небольшая тренировка, которую она рекомендует, с безопасными для беременных движениями.

Прежде чем приступить к тренировке, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

  1. Ягодичный мостик с разгибанием рук
  2. Медвежья хватка с наклоном таза
  3. Обратная планка с подъёмом ног
  4. Отведение колена назад

Выполняйте каждое упражнение по 30 секунд с 20-секундным отдыхом и тремя раундами. Отдыхайте между подходами столько, сколько необходимо.

Правильная техника ещё важнее во время беременности, говорит Фрэнсис-Таунсон. Главное — убедиться, что вы задействуете мышцы кора — обычно это включает в себя выдох и подтягивание таза, чтобы заставить мышцы кора работать.

Она рекомендует тренировать мышцы кора три раза в неделю по 10 минут, в зависимости от вашего уровня энергии.

"Это должно быть достижимо и принесёт вам пользу, поскольку регулярность упражнений будет достаточной, чтобы почувствовать результат", — заключила эксперт.

Уточнения

Персональная тренировка - вид услуги в фитнесе, основанный на личном взаимодействии тренера и клиента.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Рэпер Matrang находится в закрытой реабилитации под Москвой уже полтора года
Включать кондиционер сразу после запуска двигателя летом безопасно
Диетолог Писарева предупредила о вреде сладкой газировки для желудка, костей и кожи
В Индонезии зафиксировали гигантскую пчелу — вид не видели с 1981 года
Тысячи километров под песками: на Марсе нашли невидимую сеть рек
Независимый рай: почему Цуг стоит на уровне с Парижем и Сакре-Кёр
Пробуйте новое: витаминный суп без варки за 5 минут – идеально для летнего зноя
Дрожжи не только для теста: как они спасут ваш урожай
Защитите свои финансы: условия новых кредитных каникул для семей с детьми
Тюменская область лидирует по уровню скидок на вторичное жильё — 5,3% по данным Домклик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.