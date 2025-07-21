Забудьте об обычных приседаниях: медвежья хватка поможет укрепить корпус и ноги

Если вам надоели обычные приседания, этот вариант упражнения отлично проработает ваш корпус и разнообразит программу тренировок.
Приседания, как известно, укрепляют мышцы нижней части тела, особенно ягодиц, бёдер, квадрицепсов и задней поверхности бедра, а также задействуют мышцы кора для обеспечения стабильности. Однако, используя технику "медвежьего объятия", вы можете задействовать и верхнюю часть тела.
Мы знаем, что такое "медвежьи объятия" — одно из тех крепких, сильных сжатий, которые вы делаете любимому человеку, — но, к сожалению, в этом упражнении не участвуют ни семья, ни друзья, если только вы не можете поднять их, используя собственный вес.
Вместо этого вы обнимаете груз, например, мешок с песком или медицинский мяч, и обхватываете его руками, крепко сжимая. Это не только задействует верхнюю часть тела и корпус, но и значительно усложняет упражнение на удержание приседаний.
Не наклоняйтесь вперёд и сохраняйте вертикальное положение.
Когда время истечёт, опирайтесь на пятки, чтобы встать, и напрягайте ягодичные мышцы, разгибая бёдра и колени.
Чтобы поднять вес, обязательно задействуйте мышцы кора. Присядьте, держа спину прямо и приподняв грудь, поднимите вес, затем поднимите его к груди и крепко схватите.
Для усложнения упражнения перейдите из изометрического (удержания) положения в изотоническое, выполняя приседания определённое количество раз; лучше 8-12 повторений и 3-4 подхода.
Удержание веса должно длиться 20-30 секунд в течение нескольких раундов.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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