Ягодицы будут крепкими и упругими: вот как правильно приседать и почему это стоит делать

Приседания: как их делать и как они помогают нарастить силу и мышцы ног

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Приседания — это основное упражнение в программах силовых упражнений для нижней части тела, помогающее укрепить и нарастить квадрицепсы, ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, сгибатели бедра, поясницу и мышцы кора. Но их легко выполнять неправильно, и вы можете даже не заметить, что совершаете ошибки.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Приседания в зале

Боль в пояснице или суставах может указывать на то, что вы выполняете приседания неправильно, как и "подмигивание ягодицами", часто встречающееся у новичков или людей с ограниченной подвижностью и вызывающее скругление поясничного отдела позвоночника.

Приседания — это многосуставное упражнение, которое в первую очередь укрепляет и наращивает мышцы нижней части тела, особенно такие мощные мышцы, как квадрицепсы и ягодичные. Приседания бывают разных видов: от приседаний с гоблетом до приседаний сумо. Вы можете использовать собственный вес, эспандеры, гантели, штанги или гири.

Короче говоря, варианты безграничны. Другие формы, такие как йогические приседания и казачьи приседания, используются для развития гибкости и повышения подвижности нижней части тела, включая спину, бёдра, колени и голеностопные суставы. Расширение амплитуды движений поможет вам увеличить глубину приседаний и получить максимальную пользу от этого упражнения.

Техника выполнения:

Встаньте, расставив ноги на ширину бедер или плеч. Можно поставить ноги немного шире.

Слегка разверните носки наружу под углом 45 градусов или лицом вперёд, если вам так удобнее. Напрягите мышцы кора.

Согните колени и отведите бёдра назад, как будто сидите на стуле прямо под собой.

Приседая, разведите колени в стороны так, чтобы они располагались прямо над средними пальцами ног, распределяя вес на стопы.

Поднимите грудь, смотрите прямо перед собой и держите спину ровной. Не сутультесь и не округляйте позвоночник.

Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу, колени должны быть на одной линии с пальцами ног, пятки должны быть прижаты к полу, позвоночник должен находиться в нейтральном положении. Затем оттолкнитесь пятками, чтобы встать.

Ограниченная подвижность в тазобедренных, коленных или голеностопных суставах может помешать вам достичь глубины приседа. В этом случае люди часто переносят вес на подушечки стоп и приподнимают пятки, увеличивая нагрузку на суставы.

Пятки должны быть плотно прижаты к полу, создавая положение стопы-треножника. Помните, что стопы — это основа для выполнения приседаний, поэтому они должны быть устойчивыми. Сосредоточьтесь на трёх точках опоры — пятке, большому пальцу и мизинцу, — равномерно распределяя вес по всей стопе и не допуская подворачивания коленей внутрь.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

