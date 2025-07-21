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Эту ошибку во время приседаний допускает большинство: вот, как нужно поднимать веса

Названы две вещи, которые нельзя делать при подъеме тяжестей во время приседаний
2:33
Спорт

Тренер назвал две вещи, которые не стоит делать при подъеме весов во время приседа.

тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
тренировка

Правильная техника поможет предотвратить травмы и максимизировать эффективность (и прирост). Вы всё равно можете наращивать силу и мышцы, даже если будете делать это неправильно, но какой ценой?

Приседания развивают силу нижней части тела и устойчивость корпуса. В зависимости от выбранной вариации приседаний, вы можете наблюдать большую нагрузку на верхнюю часть тела или больший акцент на переднюю или заднюю часть тела.

Например, фронтальные приседания сильнее нагружают квадрицепсы из-за расположения веса спереди; приседания со штангой на спине сильнее нагружают заднюю цепь, поскольку вес расположен сзади.

Вот две особенности, о которых вы, возможно, не знали, но должны знать.

Подмигивание ягодицами

Да, подмигивание ягодицами действительно существует, и оно встречается очень часто.

Подмигивание ягодицами означает лёгкое округление поясничного отдела позвоночника в нижней точке приседа. Это происходит, когда таз слегка поджимается, образуя мягкую букву С.

Это можно исправить, и, чтобы избежать травмы поясницы, это нужно сделать.

Чем тяжелее вы поднимаете, тем сильнее становитесь, но исправление мышечного спазма в области ягодиц ещё важнее. Вся эта нагрузка на ваше тело скажется негативно, если вы не будете беречь поясницу.

Есть несколько причин, по которым возникает мышечный спазм в области ягодиц, включая недостаточную подвижность в бёдрах, коленях, голеностопных суставах или грудном отделе позвоночника, слабость или неправильную осанку.

Нестабильное положение стоп

Стойка имеет решающее значение для стабильности и правильного положения во время приседаний и может стать решающим фактором в успешном выполнении упражнения.

Более узкая стойка может подойти тем, у кого более мобильная нижняя часть тела, и в большей степени нагружает квадрицепсы, чем более широкая; последняя может подойти новичкам или тем, кому нужно немного больше пространства, однако следите за тем, чтобы колени не разворачивались внутрь, чтобы компенсировать это.

Широкая стойка, используемая, например, в приседаниях сумо, также больше нагружает ягодичные мышцы, особенно внешние, чем узкая стойка.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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