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Море еды и много полных людей: вот почему лишний вес стал проблемой среди россиян

Эксперт объяснил, почему лишний вес стал бедой россиян
1:07
Спорт

Эксперты считают, что у россиян появилась новая проблема — лишний вес. Почему эта беда пришла к нам в страну?

Жара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жара

Министр здравоохранения Михаил Мурашко привел шокирующие цифры: около 40 млн россиян (27% населения!) страдают ожирением. А этот диагноз отнимает до 10 лет жизни.

"Дело в том, что россияне употребляют очень мало полезной пищи", -говорит главный терапевт Минздрава Оксана Драпкин.

Она привела в пример исследование, в котором поучаствовали 21 тысяча россиян из 13 регионов. Итак, они едят:

  • Овощей и фруктов — 60% от рекомендуемой нормы.
  • Бобовых — только 5%.
  • Круп — лишь 41%.

Из вредной пищи:

  • Сладостей до 47% в ежедневном рационе.
  • В меню очень много переработанных мясных изделий (колбас, сосисок и прочего).
  • Также в рационе преобладают соления, которые провоцируют аппетит, а также повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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