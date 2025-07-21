Море еды и много полных людей: вот почему лишний вес стал проблемой среди россиян

Эксперты считают, что у россиян появилась новая проблема — лишний вес. Почему эта беда пришла к нам в страну?
Министр здравоохранения Михаил Мурашко привел шокирующие цифры: около 40 млн россиян (27% населения!) страдают ожирением. А этот диагноз отнимает до 10 лет жизни.
"Дело в том, что россияне употребляют очень мало полезной пищи", -говорит главный терапевт Минздрава Оксана Драпкин.
Она привела в пример исследование, в котором поучаствовали 21 тысяча россиян из 13 регионов. Итак, они едят:
Из вредной пищи:
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
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