Спать как младенец помогут эти эффективные упражнения: находка учёных

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Сон
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

После проведения эксперимента с добровольцами оказалось, что быстрому засыпанию и повышению качества сна помогают йога, тайцзи, ходьба и бег трусцой.

А вот кардио и силовые тренировки не так эффективны.

По мнению врачей, "снотворное" действие этих практик связано с контролем дыхания и снижением перевозбуждения центральной нервной системы.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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