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Фехтовальщики с разных стран выступили против участия россиян на ЧМ-2025

Иностранные фехтовальщики не хотят видеть россиян своими соперниками
0:49
Спорт

Сразу 447 фехтовальщиков из разных стран подписали открытое письмо, где выступили против допуска российских спортсменов к командным соревнованиям на Чемпионате мира 2025 года.

Соревнования по фехтованию
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соревнования по фехтованию

"Это является реакцией на решение Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов и разрешить им выступать в командных турнирах", — сказала украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

Россиян не хотят допускать спортсмены из Польши, Чехии, Германии, США, Франции и других стран.

Инициаторы обращения выражают те же сомнения, что и украинские фехтовальщики. Речь идет о несоответствии заявленным стандартам международного спорта, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Фехтова́ние (от нем. fechten — «сражаться, бороться»; англ. fight — «сражаться») — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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