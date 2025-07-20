Фехтовальщики с разных стран выступили против участия россиян на ЧМ-2025

Иностранные фехтовальщики не хотят видеть россиян своими соперниками

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сразу 447 фехтовальщиков из разных стран подписали открытое письмо, где выступили против допуска российских спортсменов к командным соревнованиям на Чемпионате мира 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по фехтованию

"Это является реакцией на решение Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов и разрешить им выступать в командных турнирах", — сказала украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

Россиян не хотят допускать спортсмены из Польши, Чехии, Германии, США, Франции и других стран.

Инициаторы обращения выражают те же сомнения, что и украинские фехтовальщики. Речь идет о несоответствии заявленным стандартам международного спорта, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Фехтова́ние (от нем. fechten — «сражаться, бороться»; англ. fight — «сражаться») — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.

