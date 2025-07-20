Фехтовальщики с разных стран выступили против участия россиян на ЧМ-2025

Сразу 447 фехтовальщиков из разных стран подписали открытое письмо, где выступили против допуска российских спортсменов к командным соревнованиям на Чемпионате мира 2025 года.
"Это является реакцией на решение Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов и разрешить им выступать в командных турнирах", — сказала украинская фехтовальщица Ольга Харлан.
Россиян не хотят допускать спортсмены из Польши, Чехии, Германии, США, Франции и других стран.
Инициаторы обращения выражают те же сомнения, что и украинские фехтовальщики. Речь идет о несоответствии заявленным стандартам международного спорта, сообщает "Чемпионат".
Фехтова́ние (от нем. fechten — «сражаться, бороться»; англ. fight — «сражаться») — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.
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