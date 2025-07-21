Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Палеонтологи впервые обнаружили мягкие ткани динозавра юрского периода
Раскопки века: уникальное поселение найдено в Чехии — и оно переписывает историю
Какие цветы спасут ваш сад даже в сильную жару
Врачи: дефицит магния вызывает раздражительность, бессонницу и головные боли
Режим штрафных санкций введут в России за применение криптовалютных активов в роли платёжного инструмента
Как выбрать идеальную дыню без постукивания: 5 верных признаков
Процедуры при акне: как не навредить коже и выбрать действительно эффективный уход
Что проверяют при приёмке квартиры в новостройке по данным экспертов по недвижимости
Ученые назвали самые лучшие упражнения для здорового сна

Ходьба, которая реально работает: 5 изменений, которые перезагрузят ваше тело

Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости
4:20
Спорт

Ходьба — доступная, бесплатная и, на первый взгляд, обыденная форма физической активности. Но, как напоминает физиолог Джек Макнамара из Университета Восточного Лондона, с её помощью можно не просто поддерживать форму, но и существенно улучшить здоровье. Главное — подойти к процессу с умом. Даже если у вас нет времени на полноценную тренировку, прогулка может стать эффективной заменой, если внести в неё несколько корректировок.

Тренировка по скандинавской ходьбе
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка по скандинавской ходьбе

"Физическая активность не обязательно должна быть сложной. Даже десятиминутная быстрая прогулка ежедневно способна снизить риски ряда заболеваний", — считает физиолог Джек Макнамара.

Вот пять стратегий, которые помогут сделать ваши ежедневные прогулки ещё более полезными.

Менять темп

Ходить в одном и том же ритме скучно — и малоэффективно. Вместо этого попробуйте интервальную ходьбу: чередуйте несколько минут быстрого темпа с короткими периодами спокойной шаговой прогулки. Эта техника активнее прокачивает сердечно-сосудистую систему, ускоряет обмен веществ и сжигает больше калорий.

"Исследования показали, что чередование трёх минут быстрой ходьбы и трёх минут умеренного темпа даёт лучшие результаты у людей с диабетом 2 типа, чем равномерная прогулка", — пояснил Джек Макнамара.

Увеличить скорость

Если вы хотите получить больше пользы от обычной прогулки — ускорьтесь. По словам Макнамары, быстрая ходьба (от 5 км/ч) снижает общий риск смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Простой ориентир: вы дышите чаще, но всё ещё можете разговаривать. Такой уровень нагрузки укрепляет сердце, улучшает дыхание и помогает сбрасывать лишний вес.

Использовать утяжеление

Ходьба с дополнительным весом усиливает нагрузку на мышцы, ускоряет сжигание калорий и развивает силу. Это может быть лёгкий рюкзак или утяжелённый жилет. Главное — начинать с небольшого веса (до 5 % от массы тела) и равномерно его распределять. Постепенно можно увеличивать нагрузку, ориентируясь на самочувствие и уровень комфорта.

"Дополнительный вес повышает интенсивность тренировки и помогает развивать силу. Но важно соблюдать технику и не перегружать себя", — подчёркивает эксперт.

Добавить рельеф

Ходьба по пересечённой местности, в гору или по лестнице активизирует мышцы ног, бёдер и ягодиц. Кроме того, подъёмы усиливают сердечную нагрузку, а спуски тренируют баланс и координацию.

Если нет возможности выйти на природу, можно искать холмы в парке или подниматься по лестницам вместо лифта. Это простой способ увеличить интенсивность без увеличения времени тренировки.

Практиковать осознанность

Ходьба полезна не только телу, но и психике. Осознанная прогулка помогает снизить стресс, улучшает настроение и концентрацию. Просто замедлитесь и обратите внимание на ощущения: как двигается тело, как звучит дыхание, какие звуки и запахи вокруг.

"Осознанная ходьба снижает тревожность и улучшает общее психоэмоциональное состояние", — отметил Джек Макнамара.

Безопасность прежде всего: как не навредить

Переходить на более активный формат ходьбы стоит постепенно. Начинайте с лёгкой разминки, а в конце — обязательно делайте заминку и растяжку. Обратите внимание на обувь: она должна быть удобной, с хорошей амортизацией и фиксацией стопы.

Следите за самочувствием. Если появились боли, дискомфорт или одышка — остановитесь. Не забывайте пить воду, особенно в жаркую погоду и при длительных прогулках.

"Интенсивность нужно наращивать постепенно. Слушайте своё тело и при любых сомнениях консультируйтесь с врачом", — подытожил эксперт.

Ходьба не требует абонемента в спортзал, специальной формы и сложного инвентаря. Но с умным подходом она способна дать вам максимум пользы — как для тела, так и для разума.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
Проросший картофель: выбрасывать или готовить?
Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
Где поставить сансевиерию для привлечения положительной энергии
Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости
Мария Погребняк рассказала, что боится, что её ребёнок подавится
Диетологи: халва и тёмный шоколад могут быть полезны при умеренном потреблении
Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.