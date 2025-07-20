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Тренажёр, который заменит спортзал: не занимает места, а делает фигуру лучше — мини-спасатель

Тренировка без зала: плюсы мини-степперов
1:35
Спорт

Занятия спортом важны не только для стройной фигуры, но и для общего здоровья. Но что делать, если нет времени на спортзал? Отличное решение — мини-степпер. Он не занимает много места, а тренирует почти всё тело: ноги, спину, руки и пресс. Уже за полчаса можно сжечь до 300 калорий! Плюс — тренировки укрепляют сердце, улучшают выносливость и запускают метаболизм.

Девушка на мини-степпере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на мини-степпере

Мини-степпер — просто и эффективно

Этот тренажёр имитирует подъём по лестнице, при этом хорошо прокачивает ноги и ягодицы. С ним можно тренироваться в любое время, не тратя деньги на зал. Кроме того, такие занятия помогают поддерживать форму, укреплять сердечно-сосудистую систему и, конечно, сбрасывать лишние килограммы.

Плюсы:

  • Регулировка нагрузки и высоты;

  • Прочные педали с антискользящим покрытием;

  • Надёжные ножки — пол останется цел;

  • Экран с параметрами: время, шаги, калории и др.

Дополнительный функции

Во многие модели в комплект входят эспандеры для проработки рук. Устройство работает тихо, поэтому заниматься можно даже рано утром или поздно вечером, не мешая соседям.

Особенности

  • Поворотный механизм — работает корпус;
  • Безопасные педали с антискользящим покрытием;
  • Экран показывает: шаги, калории и время.
  • В комплекте эспандеры для рук;
  • Нагрузка регулируется вручную;
  • Подходит для лёгких домашних тренировок.

Уточнения

Тренажёр — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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