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Лень не помеха: суставы будут двигаться, даже если вы почти не встаёте — лучше начинать с дивана

Врачи рекомендуют суставную гимнастику для профилактики болей
2:15
Спорт

Современный образ жизни — это бесконечные часы за компьютером и минимум движения. Многие из нас работают из дома, почти не вставая с кресла, и с каждым годом это начинает сказываться на теле. Но, как оказалось, не обязательно идти в спортзал, чтобы поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата.

упражнение на диване
Фото: freepik
упражнение на диване

На помощь приходит суставная гимнастика — комплекс простых упражнений, который помогает сохранить подвижность суставов, укрепить связки и не допустить возрастных изменений. И что самое приятное — выполнять их можно прямо на диване.

Начните с разминки

Потяните руки и ноги, сделайте легкие вращения головой и плечами. Это подготовит ваши суставы к более активным движениям. После разминки следует перейти к основным упражнениям. Например, сидя на диване, можно выполнять круговые движения стопами и коленями. Для улучшения гибкости шеи полезно наклонять голову в стороны и вперед-назад.

Суставная гимнастика важна

Регулярные занятия помогают улучшить гибкость, снять напряжение, наладить кровообращение и даже укрепить мышцы. Такие упражнения особенно полезны людям с малоподвижным образом жизни, включая пожилых. При этом не нужно никаких специальных условий — только немного времени и внимания к себе.

Если у вас есть гимнастический коврик, добавьте упражнения на растяжку: сидя на полу, тянитесь к ногам и выполняйте наклоны. Это не только поможет суставам, но и улучшит общее состояние мышц.

Как часто заниматься

Польза будет только при регулярных занятиях. Специалист рекомендует начинать с 10-15 минут в день и постепенно увеличивать время до 30 минут. Главное — слушать своё тело. Если появляются болевые ощущения, упражнения нужно прекратить. Всё должно проходить плавно и без резких движений.

Даже небольшие усилия принесут свои плоды. Постепенно вы сможете заметить улучшение подвижности и уменьшение болей в суставах. Главное — это регулярность и внимание к своему телу.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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